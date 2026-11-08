Logroño United 2-2 Sevilla: Quien entienda al VAR, que lo compre

Dos remates a la madera y una inexplicable triple revisión de la colegiada evitan que las sevillistas se lleven de Las Gaunas los tres puntos que merecían por su juego y sus ocasiones

La locura con el vídeoarbitraje no es exclusiva del fútbol masculino, ni muchísimo menos. En la matinal de este domingo, en el mítico Estadio de Las Gaunas se ha vivido un insólito hecho de ver acudir hasta en tres ocasiones a la colegiada del Logroño United - Sevilla FC para ver en el monitor la misma jugada y ofrecer varios juicios distintos. Con 1-2 en el marcador, tras una buena remontada visitante y con el tiempo reglamentario ya cumplido, las locales han marcado el tanto del definitivo 2-2. La árbitra Ágata López lo ha anulado después de ir a verlo en el VAR y luego ha regresado para darle validez de nuevo. El que lo entienda, que lo compre.

La falta de puntería evita que el Sevilla FC se vaya con ventaja al descanso

El técnico sevillista David Losada sigue sin poder contar con las lesionadas Eva Llamas y Fatou Kanteh; pero aún más problemas ha tenido para confeccionar el once su homólogo local, Santiago García, quien no ha podido contar por motivos físicos con Nicole Stoop, Annelie Leitner, Milagros Martín, Andrea Colomina, Ximena Velazco, Flavine Mawete ni con Mia Asenjo.

En cuanto a las dinámicas, el Logroño United sigue aferrado a los extremos: o gana (tres) o pierde (seis). Sigue sin empatar y ha llegado a este encuentro después de caer la semana pasada en su visita al RCD Espanyol (2-1). Por su parte, el Sevilla FC Femenino aterrizaba en tierras riojanas después de encadenar una preocupante racha de cinco jornadas sin conocer el triunfo: cayeron la semana pasada ante el Real Madrid (1-3) y antes venían de enlazar tres empates con otra derrota casera frente a la SD Eibar.

Así las cosas, la iniciativa en el tramo inicial fue para las sevillistas, que se asomaron por medio Raquel Morcillo justo antes de la interrupción en el 9' para aplaudir en memoria de Jesús de Miguel y que tuvieron dos llegadas muy claras para haberse puesto por delante. Ambas ocasiones las firmó la jovencísima Xenia Barrios. Primero, en el 19', se encontró con una buena parada de Miralles; mientras que, en el 31', fue el poste el que repelió el disparo de la canterana, falta de acierto luego al cazar de primeras el rechace a su propio disparo.

El Sevilla remonta en la reanudación y se le escapan dos puntos... aún no sabe por qué

Una tiraba y se salía; las otras, en su único intento prometedor acabaron repartiendo abrazos de gol. Cuando apenas faltaban 4' para el descanso, Ilsina aprovechó un lanzamiento de falta directa, tras una peligrosa infracción cometida por Alice Marques, para sorprender a Ester Sullastres con el tanto que reflejó el 1-0 con el que se llegó al descanso. A pesar del mazazo, el Sevilla FC salió recompuesto en la reanudación y mejoró con el doble cambio de David Losada, encontrando así el camino hacia una remontada exprés: dos goles en sólo cuatro minutos, de Alba López y Rosa Márquez.

Al desenlace del encuentro no le faltó de nada. Gemma Gili tuvo el 1-3, pero se topó con el poste y luego llegó el tanto de Marta Masferrer. La zaguera del Logroño United mandó el balón al fondo de la red en el 88' y el tanto subió al marcador casi cinco minutos después. Entre medias se vivió una situación surrealista, con caras de plena incomprensión por parte de las jugadoras de los dos equipos y sin que nadie sepa explicar que vio o dejó de ver la colegiada en las tres veces que fue al monitor por el mismo motivo. Lo dicho, quien lo entienda que les compre el juguete.

Ficha técnica del Logroño - Sevilla de Liga F

2- Logroño United: Miralles; Justina Morcillo, Rebeca Costa, Marta Masferrer, Yeboah (María Barquero 77'); Catalina Ongaro (Adamolekun 85'), Daiana Falfán, Laura Martínez (Donolato 70'); Ana Franco, Ilsina y Cristina Redondo (Pěčková 77').

2- Sevilla FC Femenino: Sullastres; Alba López, Alice Marques, Iris Arnaiz, Raquel Morcillo; Alicia Redondo (Gemma Gili 61'), Sandra Castelló; Laura Pérez (Jassina Blom 61'), Rosa Márquez, Xenia Barrios (Esther M. P. 88'); y Andrea Álvarez (Clau Blanco 88').

Árbitra: Ágata López García (Comité tinerfeño). Amonestó a las locales Ilsina, Masferrer y Ana Franco, así como a las visitantes Alice Marques e Iris Arnáiz. Expulsó a un miembro del banquillo visitante en el desconcierto final.

Goles: 1-0 (41') Ilsina; 1-1 (65') Alba López; 1-2 (69') Rosa Márquez; 2-2 (90+2') Marta Masferrer.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 10 en la Liga F disputado en el Estadio Municipal Las Gaunas de Logroño (La Rioja).