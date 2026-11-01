Sevilla 1-3 Real Madrid: Las blanquirrojas hacen lo más difícil para ahogarse en la orilla

Las pupilas de David Losada se levantan del tempranero tanto de Schröder gracias a un golazo de Xenia Barrios, gozan de alguna oportunidad más para remontar y se aferran a una gran Sullastres y a la madera para soñar con un empate que Caruso y Beerensteyn deshacen sobre la bocina

Quinta jornada sin ganar del Sevilla FC, que, en esta ocasión, casi se va con buen sabor de boca al ser el Real Madrid, flamante segundo clasificado de la Liga F, quien no parecía poder llevarse los tres puntos de la Carretera de Utrera. Las pupilas de David Losada lograron levantar el tempranero 0-1 de las capitalinas, gozaron de alguna oportunidad, incluso, para remontar y aguantaron gracias a su portera y a los palos hasta casi el final, pero Arianna Caruso convertiría a cuatro minutos del final del tiempo reglamentario un 1-2 que ya no pudieron contrarrestar las blanquirrojas, exhaustas y sin margen de maniobra.

El primer tiempo fue de alternativas, por lo que el 1-1 al intermedio puede considerarse justo. Se adelantaron las visitantes antes del cuarto de hora por medio de Felicia Schröder, que aprovechó el despeje en corto de Esther Sullastres a la salida de un córner. La guardameta catalana se redimiría a continuación evitando el segundo de la artillera sueca y sosteniendo a un anfitrión que, tras los intentos previos de Raquel Morcillo y Alicia Redondo, restablecería la igualdad en el minuto 32 gracias a una fenomenal acción personal por banda izquierda de Xenia Barrios, que se apoyaba en Andrea Álvarez para marcharse de su par, recortar hacia adentro y ponerla con calidad al palo largo.

Ya en la reanudación, Noe Bejarano estrellaría un lanzamiento en la madera, aunque de nuevo Raquel Morcillo tuvo una buena ocasión para completar la remontada. A partir de ahí, las merengues apretaron de lo lindo en la recta final en pos de la victoria, salvando Esther Sullastres a las suyas en más de una oportunidad. Con el tiempo casi cumplido, Felicia Schröder volvería a disparar contra el palo, pero Arianna Caruso se estrenaba en el 86 con el Real Madrid aprovechando el rechace de la defensa local a un balón colgado al área para que, junto al acierto posterior de Lyneth Beerensteyn a pase de Janou Levels, la victoria sonriera definitivamente a las de Pau Quesada.

Ficha técnica del Sevilla - Real Madrid de la Liga F

Sevilla FC: Sullastres; Alba López (Isa Álvarez 81'), Marques, Iris Arnaiz, Raquel; Clau Blanco (Laura Pérez 71'), Alicia (Gemma 90'), Rosa Márquez, Sandra Castelló, Xenia Barrios (Esther 90'); y Andrea Álvarez (Blom 71').

Real Madrid: Frohms; Noe (Beerensteyn 66'), María Méndez, Andersson, Levels; Irune (Caruso 56'), Däbritz (Eva Navarro 66'), Andreia Jacinto; Keukelaar (Athenea del Castillo 75'), Bruun (Linda Caicedo 56') y Schröder.

Árbitra: Gil Soriano (gallega). Amarillas a las locales a, así como a las visitantes Levels.

Goles: 0-1 (12') Schröder; 1-1 (32') Xenia Barrios; 1-2 (86') Caruso; 1-3 (88') Beerensteyn.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 9ª de la Liga F, disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla ante 748 espectadores.