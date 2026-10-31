Betis 6-0 Córdoba: Set, partido y venganza consumada

Con este abultado resultado, el Betis Féminas se coloca con 18 puntos de 24 y vuelve a puestos de ascenso a la espera del resto de resultados de la jornada 8. Por su parte, el Córdoba CF Femenino se queda con 10 puntos en la zona media de la clasificación

Está comprobado que en los encuentros entre el Real Betis Féminas y el Córdoba CF Femenino reina una locura del todo imprevisible. Verdiblancas y blanquiverdes se han enfrentado tres veces en los últimos dos meses: la primera vez fue un duelo de pretemporada en agosto que vencieron las béticas por un arrollador 9-0 y en la segunda, la primera eliminatoria de la Copa de la Reina, las cordobesas se vengaron venciendo por 2-1 en tierras califales. Con la balanza equilibrada, en la mañana de este domingo el equipo de Marco Tamarit han vuelto a sacar su versión más portentosa y se han impuesto por 6-0 en el choque correspondiente a la jornada 8 de liga en el Grupo 3 de la Segunda Federación Femenina.

Triplete de María Ruiz y festival anotador en la segunda mitad

El Betis se ha desquitado a lo grande de las dos jornadas seguidas que llevaba sin ganar, con sendos empates en otros duelos regionales ante el UD Almería (1-1) y el Sporting de Huelva (2-2) y ha vuelto del parón de la semana pasada a lo grande. Las jugadoras verdiblancas han organizado una entretenidísima fiesta en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. Y eso que le ha costado borrar el 0-0 del marcador. Tras varias llegadas infructuosas al área del Córdoba, ha necesitado de un penalti forzado por Irene Taylor y transformado por María Ruiz para adelantarse justo cuando se cumplía la media hora de juego.

La propia María Ruiz ha sido también la encargada de doblar la ventaja justo antes del descanso, con un buen desmarque de ruptura para bajar del cielo de Dos Hermanas un gran servicio lejano que pasó por encima de la defensa visitante para salvar la salida de la portera con un habilidoso sombrero antes de definir a portería vacía en el tanto que daba tranquilidad al conjunto local de cara a una segunda parte en la que sólo tuvo que arrimar el mechero a la pólvora para desatar una traca anotadora.

El 3-0 fue obra de Ali en el minuto 54 y, sin apenas tiempo para la celebración más el saque de centro, Irene Taylor estaba festejando ya el cuarto tanto de la mañana sin que a muchos aficionados les diese si quiera tiempo de sentarse. Con el triunfo más que resuelto, con el Córdoba CF Femenino ya con los brazos bajados y con el partido roto, de nuevo volvió a aparecer María Ruiz para hacer el quinto y completar su 'hat-trick' (más dos asistencia, para Taylor y Ali).

Todavía quedaba casi media hora para el final del encuentro, pero el Betis Féminas no levantó del todo el pie del acelerador y siguió buscando ampliar su renta. De este modo, en el 76' llegó el definitivo 6-0, obra de Ana Manchón, que justo antes de había topado con el poste. Hubo más ocasiones, pero en el saco cordobés no entraron ya más balones. Set, partido y venganza consumada.

Ficha técnica del Betis - Córdoba de Segunda RFEF

Real Betis Féminas: Claudia Castro; Vicky, Chávez, Blanca (Marta Moreno 63'), Daniela Sáenz; Lucía Méndez, María Vizcaíno, Ayure; Alicia Martínez (Clàudia Riumalló 63'), María Ruiz e Irene Taylor.

Córdoba CF Femenino: Moyano; P. Sánchez, C. Rojas, Marta, Irene, María, Fátima, Guillén, Castro, Sarai y A. Álvarez.

Goles: 1-0 (30') María Ruiz, de penalti; 2-0 (43') María Ruiz; 3-0 (54') Alicia Martínez; 4-0 (56') Irene Taylor; 5-0 (66') María Ruiz; 6-0 (76') Ana Manchón.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 8 de liga en el Grupo 3 de la Segunda Federación Femenina disputado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Dos Hermanas (Sevilla).