Sporting de Huelva 2-2 Betis: Capacidad de reacción para mantenerse invictas

El conjunto verdiblanco no pudo lograr el triunfo en la capital onubense y ve escaparse a dos puntos el liderato, pero supo reponerse a los golpes recibidos para mantener las distancias con otro candidato al ascenso

El Betis Féminas continúa invicto en su nueva andadura en Segunda Federación, donde busca el ascenso que le devuelva a la Categoría de Plata perdida el pasado curso. Esta vez supo reponerse en dos ocasiones a los golpes de un Sporting de Huelva que es otro de los favoritos, y que se mantiene a tres puntos tras el vibrando 2-2 con el que acabó el encuentro.

El partido comenzó a torcerse muy pronto para las pupilas de Marc Tamarit, que antes del cuarto de hora encajaron el 1-0 en una acción en la que la insistencia onubense tuvo su premio. Alba Quintana se topó con la madera en su disparo, pero Celia estuvo atenta para aprovechar el rechace y mandar el balón al fondo de la red, sin que Lucía González pudiera hacer nada. No hubo más más acciones de verdadero peligro en toda la segunda mitad, pero la segunda sería frenética en este sentido.

Golazo de Lucía Méndez y reacción onubense

Así, poco después del intermedio, las verdiblancas consiguieron llevar la igualada al marcador con un gran gol de Lucía Méndez, que se abrió paso con calidad para plantarse en el balcón del área y solar un latigazo que sorprendió a la cancerbera local. Pero solo diez minutos después, nuevo jarro de agua fría. Otra vez con las mismas protagonistas. Buenas internada por banda de Alba Quintana y pase de la muerte que solo tuvo que empujar Celia para hacer el momentáneo 2-1 en el 65'.

Alicia puso las tablas definitivas con otro gran tanto

Ya en el tramo final del choque, a falta de un cuarto de hora, Ivet Muria tuvo la sentencia para el Sporting de Huelva, pero con todo a favor, sola ante la meta, envió fuera su lanzamiento. Una vida extra que no desaprovechó el Betis Féminas, que a renglón seguido lograba el empate a dos definitivo por medio de Alicia, uno de los cambios introducidos por Marc Tamarit a lo largo de la segunda mitad. Otro gran gol, con un zurdazo de primeras desde la frontal, tras una buena acción de ataque por la izquierda.

Así marcha la clasificación

De este modo, el cuadro verdiblanco es ahora segundo en la clasificación con 14 puntos, a dos del CD Argual canario, pudiendo aún colocarse colíder esta jornada el Málaga, que visita al Getafe Femenino (16:30 horas). La próxima jornada no será hasta el 25 de octubre, cuando tocará recibir a la UD Almería, que aún no ha puntuado después de seis jornadas disputadas.

Ficha técnica:

Sporting de Huelva: Paula, Gloria Koehler, Ivet Muria (Aretxabala 89'), Alba Quintana, Marta Gasienica (Paula Clavijo 70'), Valentina Morales, Eva Cintado (África 59'), Estévez, Camila Pescatore, Celia (Geral 70') y Durán (Eulalia Lemes 59').

Real Betis Féminas: Lucía González, Marta Moreno (Fontan 74'), Vicky, Chávez, Blanca (Taylor 74'), Blanco (Carlota 65'), Daniela Saénz (María Vizcaíno 46'), Lucía Méndez, Ana Manchón (Alicia 65'), María Ruiz y Clàudia Riumalló.

Goles: 1-0 (13') Celia; 1-1 (55') Lucía Méndez; 2-1 (65') Celia; 2-2 (78')

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 6 del Grupo 3 de Segunda Federación Femenina disputado en el Estadio Antonio Toledo Sánchez de Huelva.