Betis 3-2 Olympia Las Rozas: Remontada para presentar la candidatura al ascenso

Las verdiblancas, invictas y en lo alto de la tabla, se impusieron a las madrileñas tras reponerse de una remontada al borde del descanso y firmar una magnífica segunda mitad

El Betis Féminas firmó este domingo una victoria muy trabajada contra el Olympia Las Rozas por 3-2 que le permite mantenerse en la parte alta de la tabla en busca de su objetivo de recuperar el terreno perdido en las dos temporadas anteriores.

Invictas hasta ahora, las verdiblancas remontaron un resultado adverso en la segunda parte después de haberse adelantado en el marcador gracias a los tantos de Ana Manchón (2) y María Ruiz un ejercicio de superación que demuestra que este Betis no va de farol y que aspira a lo máximo en este ejercicio.

El Betis se adelanta y se va a vestuarios en desventaja

Las de Marco Tamarit salieron a por la victoria desde primera hora y trataron de hacer control para generar peligro sobre la portería madrileño, pero se encontraron un rival muy ordenado. Sin embargo, la insistencia obtuvo premio a la media hora, cuando Ana Manchón abrió la cuenta heliopolitana.

Sin embargo, la reacción de las visitantes resultó demoledora, pues tanto solo tres minutos después, en el 38', Belén marcaba el primero de sus goles para neutralizar la ventaja local. Este tanto le dio alas al Olympia, que completó su remontada justo antes del descanso.

Las béticas se rehicieron tras el descanso y le dieron la vuelta al marcador

Un golpe psicológico muy duro que, sin embargo, no tumbó ni mucho menos a las heliopolitanas, dispuestas a voltear la tortilla. Así, en el 50' ya avisó Riumalló con un remate a la madera, preludio del tanto del empate, obra también de Ana Manchón al rematar un pase de la muerte desde la banda izquierda.

A la hora de partido, las espadas se encontraban en alto y el Betis quería aprovechar la inercia para llevarse una victoria importante. Este empuje se tradujo en el 77' en el gol de triunfo, un auténtico golazo con la firma de María Ruiz.

Con 3-2 en el marcador, las locales supieron resistir los intentos madrileños para conservar un premio por el que habían trabajado mucho durante el partido a pesar de que le remontaron muy rápido el primer tanto.

Con este triunfo, el Betis Féminas ya suma 13 puntos, fruto de cuatro victorias y un empate y comanda la clasificación junto al Argual.

Ficha técnica del Betis Féminas - Olympia Las Rozas

Betis Féminas: Lucía González, Marta Moreno, Fontan (Jacque 61'), Chávez, Blanca, Laura Blanco, Daniela Sáenz (Carlota 80'), Lucía Méndez, Ana Manchón (Taylor 61'), María Ruiz y Clàudia Riumalló (Ayure 70').

Olympia Las Rozas: Carmen Sánchez, Manuela Alfayate (Lorena 58'), Belén, Andrea, Yolanda Albalat, Lucía Sánchez (Gema 79'), Patri Camacho, Elisa Puerta, Iratxe (Sara Sánchez 58'), Alba Masa (Ana Hortelano 79') y Ainara Mauri (Schaler 85').

Árbitro: Ferrera Meca (onubense). Amonestó únicamente a la local Chávez.

Goles: 1-0 (35') Ana Manchón; 1-1 (38') Belén; 1-2 (45') Belén; 2-2 (57') Ana Manchón; 3-2 (77') María Ruiz.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada en el Grupo 3 de Segunda RFEF Femenina, disputado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Entrenúcleos (Dos Hermanas).