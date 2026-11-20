El entrenador de Pedro Muñoz (Ciudad Real) ha compartido los métodos que usaba antes de la finales y reivindica el éxito de los mismos, reabriendo de paso un debate vivido recientemente con Jesús de Miguel

Juande Ramos, en una imagen de su etapa en el Sevilla FC, con un ejemplar de ESTADIO Deportivo en la mano. / Imago

El pasado 10 de mayo de este mismo 2026 se cumplieron 20 años desde la conquista de Eindhoven. Es decir, han pasado dos décadas desde que la plantilla adiestrada por Juande Ramos (72 años) cambió para siempre la historia del Sevilla FC y levantó la primera piedra de lo que hoy es uno de los clubes más laureados de Europa. El nombre del técnico manchego quedó empañado por las malas formas elegidas para dar por finalizada la que también fue la mejor etapa de su carrera, una era que ahora ha recordado desvelando los secretos de su éxito en Nervión.

A pesar de que su exitosa labor quedó empañada por su abrupta marcha al Tottenham Hotspur en el otoño de 2008, abandonando un vestuario roto de dolor por la reciente muerte de Antonio Puerta, Juande Ramos sigue siendo el entrenador con más títulos en la historia del Sevilla FC. Llegó en el verano de 2005 y se fue tres años después dejando dos trofeos de la entonces denominada Copa de la UEFA, una Copa del Rey, una Supercopa de España en la que goleó al Real Madrid y una Supercopa de Europa en la que le bailó al FC Barcelona.

"La única final que perdimos fue porque murió Antonio Puerta, al día siguiente del entierro tuvimos que jugar la final de la Supercopa de Europa y el equipo no estaba preparado para competir después de enterrar a un compañero"

Tras salir del Sevilla FC, Juande Ramos estuvo una temporada y media en el Tottenham Hotspur. Luego, dirigió en la segunda mitad del curso a un Real Madrid en plena crisis de identidad, y emprendió aventuras exóticas dirigiendo al CSKA de Moscú ruso (2009) y al Dnipro ucraniano (2011-2014). Luego pasó por el Málaga CF en la 16/17 y lleva unos años alejado del fútbol para atender problemas familiares.

Juande Ramos levanta la Copa de la UEFA conquistada en Glasgow en 2007. / Imago

El consejo de Juande Ramos para perder el miedo a ser derrotado

Nunca ha sido muy dado a conceder entrevistas y, menos aún, a dar detalles de lo que sucedía en sus vestuarios; pero en esta ocasión ha atendido a un podcast de Geopol, una academia que prepara a futuros policías, para expresar sus consejos a los opositores a uniformados desde la experiencia que le ha dado su dilatada y exitosa carrera en los banquillos.

"¿A una persona que se enfrenta a un partido, a un examen, a cualquier cosa que requiera, qué consejo le darías?", le preguntan a Juande Ramos. "Es muy fácil explicar eso porque yo lo único que le exigí a los futbolistas es que dieran su cien por cien. Cuando uno da el cien por cien pero se enfrenta a otro que es superior, o infinitamente superior, es normal que te gane; pero tú tienes que irte a tu casa con la satisfacción y la tranquilidad de que has dado tu cien por cien".

"Entonces, no hay que tener miedo a la derrota. He dado lo máximo de mí mismo y, en nuestro caso, lo he puesto al servicio de un equipo. Con la suma de tener 11 jugadores, o 15 contando los que juegan luego, dando todos el cien por cien de sí mismos, hay un porcentaje muy alto de conseguir la victoria. Si te enfrentas a otro equipo que es superior a ti y pierdes, no te tiene que dar la sensación de fracaso si has dado lo mejor de tí mismo", ha argumentado el técnico de Pedro Muñoz.

El precedente de Antonio Puerta en el debate tras la muerte de Jesús de Miguel

"Jugamos siete finales, ganamos seis y perdimos sólo una -cuenta también la Supercopa de Rusia que ganó con el CSKA en 2009-. En la única que perdimos estaba en el Sevilla y fue porque murió Antonio Puerta. Y al día siguiente del entierro tuvimos que jugar la final de la Supercopa de Europa en Mónaco contra el Milan".

"Y la perdimos, la perdimos porque el equipo no estaba preparado para competir después de enterrar a un compañero", ha reflexionado Juande Ramos en un debate muy de actualidad después de la tragedia sucedida con Jesús de Miguel y el impacto que ha tenido su muerte en el vestuario del CD Tenerife. En aquella época ya se puso sobre la mesa que aquella final debería haber sido aplazada, pero entonces las autoridades obligaron al Sevilla FC a competir a pesar de que no estaban en condiciones de hacerlo.

Antonio Puerta regatea a Rufete en el RCD Espanyol - Sevilla FC de la final de la Copa de la UEFA 2007. / Imago

Juande Ramos desvela su método en las finales: "Adrenalina"

"Entonces, ¿cuál es el método que yo utilizaba para las finales? El día anterior a la final me buscaba una actividad que no tuviera nada que ver con el fútbol, absolutamente nada que ver. Rafting, ir con motos por las montañas... actividades de mucho riesgo. Con un riesgo importante de lesiones, de adrenalina y de lesiones que podía... Muchos pensaban están locos, todos están locos", explica el ex del Sevilla FC.

"Lo único que pretendía era desconectar al equipo del hecho de jugar una final, porque yo quería que el equipo jugara el partido a la hora que empezara el partido, no 24 horas antes. Cuando tú vas a jugar una final, estar 24 horas antes pensando y pensando... 'Tenemos que ganar', 'Y tenemos que hacer esto...' . Si sólo piensas en el partido, cuando llega la hora de jugar el partido ya vas fatigado", ha expuesto. Desde luego, mal resultado no le dio.