El tenista español no arriesga y, pese a la resistencia inicial de Cobolli, le pasa por encima y llegará bien al duelo del morbo ante Shelton... y Ferrero

Carlos Alcaraz despejó cualquier tipo de dudas sobre su lesión. No le hacía falta ni esforzarse para ganar. Se había asegurado el primer puesto del grupo y sólo se jugaba unos pocos puntos. Y, además, estaba ante el héroe local y también le habría dado una alegría a los aficionados presentes en Turín. Pero el murciano demostró ante Flavio Cobolli el gran momento en el que ha llegado a estas ATP Finals y, como Zverev el día anterior, barrió a su rival.

El tenista italiano, que ha perdido los tres partidos en las ATP Finals 2026, sólo aguantó el primer set, en el que resistió la presión de su rival y logró un marcador ajustado, aunque tuvo pocas opciones de hacer peligrar el triunfo del español. A partir de ahí, Alcaraz le pasó por encima y ya piensa en el reto de este sábado ante Ben Shelton.

Será el primer duelo Alcaraz vs Ferrero. El alumno aventajado contra el maestro que se lo enseñó casi todo. Aún no se podrá ver la mano del de Onteniente en el joven americano, pero sí que le dará alguna pista de por dónde atacar al de El Palmar y, además, el morbo estará presente.

Una exhibición de Alcaraz de poco más de una hora

Una hora y cinco minutos duró la exhibición de Carlos Alcaraz, que no notó en ningún momento las molestias con las que acabó su partido ante Medvedev y que despejó cualquier duda de una posible recaída.

En el Inalpi Arena, el tenista español impuso su ritmo desde el inicio, con un juego ofensivo en el que combinó golpes profundos y su potente derecha buscando los ángulos. Aunque Cobolli trató de mantenerse con vida en el primer set y llegó a salvar dos oportunidades de cierre, el italiano no pudo prolongar demasiado su resistencia. Alcaraz aprovechó su buen rendimiento, también, al servicio para adjudicarse la primera manga en apenas 41 minutos de juego.

El segundo parcial tuvo un desarrollo mucho más rápido. El murciano consiguió el 'break' desde los primeros compases y no dio margen a su adversario para reaccionar. Decidido a resolver el encuentro cuanto antes, redujo la duración de los intercambios y apostó por buscar los golpes ganadores, una estrategia que le permitió cerrar el set en apenas 24 minutos.

Carlos Alcaraz y flavio Cobolli / Imago

El encuentro, intrascendente en lo deportivo debido a que el español estaba clasificado matemáticamente como primero y el italiano eliminado, duró una hora y cinco minutos, en los que Alcaraz doblegó a su rival y despejó dudas. De momento, no ha cedido ningún set en todo el torneo y tampoco ha tenido que recurrir al 'tie break' para ganar una manga. De hecho, sólo acumula cinco juegos perdidos en tres partidos. Una locura.

Alcaraz explica su estrategia

"Para mí fue un partido difícil, por ver cómo iba a sentirme por la pista y jugar contra Flavio no es fácil. Es un gran jugador, un amigo y también gran persona", señalaba a pie de pista el jugador murciano.

Alcaraz dejó claro que trató desde el inicio de llevar la iniciativa para acortar el partido todo lo posible y evitar, en el caso de que volvieran las molestias, una posible lesión. "Intenté jugar lo más agresivo que pude, sintiendo bien la bola, no moviéndome demasiado. Me he sentido con más confianza tras cada partido y me siento orgulloso. Es importante para mí recuperarme y estar listo para mañana", añadía el español.