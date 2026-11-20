A pocas horas de un nuevo Derbi Sevillano en el Ramón Sánchez-Pizjuán, los redactores de ESTADIO Deportivo se atreven a pronosticar el resultado del encuentro más esperado en la temporada, con un leve favoritismo para el Sevilla FC sobre el Real Betis entre los periodistas de este medio

La ciudad de Sevilla tiene varias fechas marcadas en rojo en el calendario durante el año: La Semana Santa, la Feria de abril y, por supuesto, el Gran Derbi Sevillano. Para el periodismo sevillano, sin lugar a dudas, son las semanas con más trabajo de la temporada, curso tras curso. Nunca es poco y, por ello, además de la gran cantidad de contenidos como reportajes, encuestas y entrevistas, en ESTADIO Deportivo hemos decidido pulsar la opinión de nuestra redacción a menos de 48 horas para que dé comienzo la gran cita futbolística de la ciudad. Los periodistas de este medio han decidido lanzarse a la piscina para pronosticar qué creen que va a pasar en uno de los derbis más igualados en los últimos años. Tal es así que, por primera vez desde hace varios años, los dos equipos llegan al partido en puestos europeos; el Sevilla lo hace como sexto clasificado y el Betis como cuarto.

El Betis celebrando la victoria en el Derbi / IMAGO

Las opciones de ganar del Sevilla

La igualdad es máxima por varios motivos, pues el estado de forma del equipo de Manuel Pellegrini llega en un estado de forma formidable tras firmar el mejor inicio de su historia en la competición doméstica y tener más de media clasificación a la siguiente fase de la UEFA Champions League en el bolsillo. Los argumentos del Sevilla llegan ligados al buen hacer del técnico madrileño Luis García Plaza en este arranque liguero. "Diría que el Sevilla gana 1-0. El Betis tiene mejor plantilla, pero el Sevilla juega en casa y, si hay ganador, será el Sevilla. Este Sevilla de Luis García Plaza compite y no es tan frágil como el de años anteriores", comentó Alejandro Sáez como redactor jefe de ESTADIO Deportivo al ser preguntado por el resultado del partido.

Vargas y el Sevilla FC celebrando un gol en el Derbi / IMAGO

Uno de los redactores más jóvenes de esta redacción acompañó en el pensamiento a Alejandro Sáez, pues Miguel Ángel Rodrigues también apostó por una victoria del Sevilla FC en casa ante el Real Betis. Eso sí, con algo más de emoción y goles en el marcador. "Me voy a mojar y creo que el Sevilla se va a hacer con la victoria. 2-1", apostilló el novel redactor en su primer derbi como profesional tras acabar la carrera en la Universidad de Sevilla.

Empate entre Sevilla y Betis, el resultado más repetido

Tras el parón de selecciones, la incógnita es máxima en las calles de Sevilla. Es complicado saber cómo vendrán ambos equipos tras un par de semanas sin competir. Aunque es cierto que el Betis tuvo una inesperada prueba bastante exigente con el partido de Copa del Rey ante el Navalcarnero al pasar la eliminatoria en la prórroga. Por ello, el pronóstico más repetido es el empate. "Va a estar bastante igualado, vamos con el 1-1", comentó Álvaro Palomo como uno de los periodistas más veteranos y que más derbis han vivido en ESTADIO Deportivo.

Derbi entre Sevilla FC y Real Betis. Bartra, Cucho y Carmona / IMAGO

También hay quien vaticina el empate con muchos goles o sin ninguno de ellos durante los 90 minutos. "Cero a cero, pero va a estar entretenido. "De hecho, el Sevilla va a pensar que se le han escapado tres puntos y el Betis va a pensar que se le atraganta otro Derbi", aseguró José Antonio Rivero al ser preguntado por el resultado de El Gran Derbi Sevillano. Por su parte, al contrario que Rivero, Javier Zarzuela, otro de los jóvenes periodistas de ESTADIO Deportivo, apostó también por el empate, aunque con algo más de emoción y un festival de goles replicando el mismo resultado del último Derbi en La Cartuja: 2-2.

La única apuesta por el Betis

José Luis Penella fue el único redactor allí presente que indicó que el Betis es favorito y se llevará los tres puntos del feudo sevillista. Repitiendo la hazaña que ya hiciera el equipo de Manuel Pellegrini el pasado curso en su visita a Nervión. El periodista sevillano espera un apasionante partido con bastantes goles y que se resolverá por pequeños detalles. "Va a ser un partido entretenido y con muchos goles. Eso sí, el equipo de Pellegrini es algo mejor", declaró Penella al indicar que el Betis ganará el partido por 2 a 3.