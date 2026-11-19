ESTADIO Deportivo recopila algunas de las anécdotas más llamativas contadas a lo largo de los años por muchos de los protagonistas de El Gran Derbi: Joaquín Sánchez, Pablo Alfaro, Kanouté, Caparrós, Diego Rodríguez, Sergio Ramos...

Jugadores de Betis y Sevilla, durante el derbi en el Sánchez-Pizjuán de la 25/26.

El Gran Derbi sevillano entre Sevilla y Betis, entre Betis y Sevilla, dependiendo desde qué orilla se mire el partido, es uno de esos encuentro que duran mucho más que 90 minutos. Se comienzan a disputar días antes de que llegue su hora y se siguen jugando días después de que el árbitro pite el final. En la capital hispalense no hace falta explicarlo, el derbi se respira en las calles.

Así lo recuerdan los futbolistas que han pasado por uno y otro vestuario. Y es que el derbi sevillano es diferente a cualquier otro partido de máxima rivalidad. muchos son los que han relatado algunas de las anécdotas más llamativas que vivieron en primera persona y que ayudan a comprender la dimensión del Gran Derbi. Desde el fuerte olor a amoniaco que se encontraron los jugadores del Sevilla en el vestuario del Benito Villamarín, tal y como relató Julien Escudé, hasta el muñeco del eterno rival al que sus compañeros de vestuario propinaban golpes y mordiscos; una tradición que desveló Diego Rodríguez, quien defendió la elástica de ambos equipos.

Figuras como Joaquín Caparrós han ayudado a calentar este partido, el cual ha supuesto una verdadera sorpresa para muchos futbolistas extranjeros que aterrizaban por primera vez en la capital hispalense. El propio Frédéric Kanouté, sin ir más lejos, así lo reconocía.

Escudé y el amoniaco en el vestuario del Villamarín

Julien Escudé guarda recuerdos de todo tipo de sus años en el Sevilla. El defensa francés, que permaneció seis temporadas y media en Nervión, habló sin rodeos de algunas de las situaciones que vivió durante los enfrentamientos contra el Betis en una entrevista concedida al diario francés 'Libération'. Una de las más llamativas tenía como escenario el vestuario visitante del Benito Villamarín. El exsevillista aseguró que, al llegar, se encontraban con un fuerte olor a amoniaco y las ventanas bloqueadas.

"Llegamos: amoniaco en el vestuario, las ventanas bloqueadas... Los dirigentes del Betis nos dijeron: 'Ni idea'. Y dijeron que el olor era debido a la limpieza de los vestuarios. ¡Pero las ventanas estaban bloqueadas con toallas y cadenas!", relató.

Julien Escudé, exjugador del Sevilla FC / Cordon Press

"Llegamos: amoniaco en el vestuario, las ventanas bloqueadas... Los dirigentes del Betis nos dijeron: 'Ni idea'. Y dijeron que el olor era debido a la limpieza de los vestuarios. ¡Pero las ventanas estaban bloqueadas con toallas y cadenas!"

Escudé también recordó que, durante aquellos desplazamientos, se encontraban con botes de humo y contenedores de basura quemados en el camino hacia el estadio. Una situación que, según explicó, obligaba al equipo a modificar los horarios e incluso los itinerarios para evitar que los aficionados rivales les esperasen.

El francés tuvo que aprender pronto que en Sevilla hasta los colores podían convertirse en un asunto delicado. Nada más llegar a la ciudad, apareció con una bufanda verde. Monchi, entonces director deportivo del Sevilla, se encargó de explicarle la situación: "Hay una cosa que tienes que entender; aquí el verde no está permitido".

Diego Rodríguez y el muñeco del eterno rival que acababa a golpes

Pocos futbolistas pueden hablar del Gran Derbi desde los dos lados como Diego Rodríguez. El tinerfeño defendió durante seis temporadas la camiseta del Betis y posteriormente pasó ocho años en el Sevilla. Conoce, por tanto, lo que significa este partido desde ambos vestuarios. En una entrevista concedida a El País, el exdefensa desveló una costumbre bastante particular que tenían sus compañeros cuando se acercaba el enfrentamiento entre los dos equipos. Todos esperaban que apareciese con un muñeco vestido con los colores del eterno rival: "Cuando llegaba el derbi, todos esperaban a que yo llevara un muñeco al vestuario. Lo vestía del Sevilla y los compañeros empezaban a darle golpes, incluso bocados".

"Cuando llegaba el derbi, todos esperaban a que yo llevara un muñeco al vestuario. Lo vestía del Sevilla y los compañeros empezaban a darle golpes, incluso bocados".

La tradición no desapareció cuando Diego cambió de equipo. Al contrario. Cuando fichó por el Sevilla, el muñeco volvió a aparecer, aunque esta vez vestido de verdiblanco. Una peculiar manera de calentar el ambiente antes de uno de los partidos más esperados de la temporada.

Diego también dejó otra confesión bastante más inquietante sobre aquellos años. Recordó que tenía un compañero que acudía a Nervión con una pistola y su cargador por si surgían problemas. "No daré el nombre, pero el tío iba con una pistola y su cargador, por si había problemas", explicó al recordar aquellos derbis.

El exsevillista Pablo Alfaro / Álvaro Palomo

Pablo Alfaro y el himno de la Legión que sonaba antes de visitar al Betis

En el Sevilla de Joaquín Caparrós también tenían sus propios métodos para preparar el derbi. Y Pablo Alfaro, uno de los capitanes de aquel equipo, desveló hace unos años una de las curiosidades que acompañaban al conjunto nervionense cuando se desplazaba al Benito Villamarín.

El central contó en El Larguero, de la Cadena SER, que en el autobús del Sevilla sonaba el himno de la Legión. Una elección musical bastante alejada de las listas de reproducción que suelen acompañar hoy a los futbolistas, pero que tenía su explicación: servía para motivar al equipo antes de enfrentarse al eterno rival. "Caparrós no lo pinchaba pero lo decía, son anécdotas que se recuerdan", explicó Alfaro.

Y lo cierto es que la fórmula no parece que le fuese mal al Sevilla de aquella época. El defensa disputó nueve derbis contra el Betis y no perdió ninguno. Un balance que, al menos, invita a no descartar aquella particular banda sonora.

Joaquín recuerda las pedradas al autobús del Betis

Joaquín Sánchez también tiene un buen repertorio de recuerdos de sus enfrentamientos contra el Sevilla. El portuense vivió algunos de los derbis más calientes de su primera etapa en el Betis, cuando en Nervión estaban futbolistas como Pablo Alfaro y Javi Navarro.

En una entrevista concedida a El País, el extremo recordó algunos episodios que difícilmente se olvidan. Entre ellos, el recibimiento que en determinadas ocasiones sufría el autobús verdiblanco cuando llegaba al Ramón Sánchez-Pizjuán: "También recuerdo a compañeros con la cara blanca al bajarse del autobús cuando nos recibían a pedradas en el Pizjuán".

"Recuerdo a compañeros con la cara blanca al bajarse del autobús cuando nos recibían a pedradas en el Pizjuán"

Joaquín también recordó que en uno de aquellos encuentros no les dejaron jugar con la equipación verdiblanca en Nervión. Eran otros tiempos y el propio futbolista reconocía que la rivalidad se vivía con una intensidad especial. En aquella misma conversación dejó una definición que resume bastante bien lo que supone este enfrentamiento para los sevillanos: "El derbi es pura pasión".

Kanouté, el impacto que le causó Sevilla. / J. L.

Kanouté y su sorpresa al descubrir el derbi sevillano

Frédéric Kanouté había disputado partidos de máxima rivalidad antes de llegar al Sevilla. En Inglaterra había defendido las camisetas del Tottenham y el West Ham, por lo que conocía perfectamente lo que supone un derbi. Sin embargo, la experiencia que encontró en la capital hispalense fue diferente: "Es un partido difícil de explicar. Yo me imagino a un turista que llega para visitar la ciudad, y que no sabe que hay un derbi: va a pensar que esta ciudad está loca".

"Es un partido difícil de explicar. Yo me imagino a un turista que llega para visitar la ciudad, y que no sabe que hay un derbi: va a pensar que esta ciudad está loca"

Kanouté no se quedó ahí. También comparó el ambiente que se respira durante esos días con el de otras grandes celebraciones sevillanas, como la Semana Santa o la Feria.

"He conocido muchos derbis antes en Londres, pero ninguno como el sevillano. Ver a toda la ciudad en roja y verde y todas las calles bloqueadas... es una locura", añadió.

El exdelantero, que permaneció siete temporadas en Nervión y fue uno de los grandes protagonistas de la etapa más exitosa del Sevilla, recordó especialmente su primer derbi, disputado en noviembre de 2005. Aquel día los nervionenses se impusieron por 1-0 y Kanouté pudo comprobar de primera mano lo que significaba ganar al eterno rival.

Sergio Ramos y una frase que resume lo que supone perder un derbi

También Sergio Ramos, que conoce bien lo que representa el Sevilla para la ciudad, ha hablado en más de una ocasión de la trascendencia de estos encuentros. El camero resumió en una frase las consecuencias que tiene el resultado para los aficionados de uno y otro equipo.

Sergio Ramos, con el Sevilla FC. / Cordon Press

"Los derbis marcan la alegría temporal en nuestra ciudad"

"Los derbis marcan la alegría temporal en nuestra ciudad", afirmó el defensa, que también explicó la diferencia entre ganar y perder un partido de estas características: cuando se consigue la victoria uno se quita una espinita, mientras que cuando llega la derrota toca agachar la cabeza.

Una realidad que conocen perfectamente quienes han vestido las camisetas del Betis y del Sevilla. Porque, como han contado sus propios protagonistas, el Gran Derbi tiene muchas historias que no aparecen en el acta del partido y que, habitualmente, terminan siendo tan recordadas como lo que sucede sobre el césped.