El club califal se asegura la presencia del central canario hasta 2029 y corta las posibles especulaciones antes del mercado invernal

El Córdoba ha logrado atar a una de las piezas fundamentales de la columna vertebral de Iván Ania. El canario Álex Martín seguirá en el club califal por dos años más después de haber llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato hasta 2029.

El excanterano del Real Madrid llegó el pasado año tras una larga trayectoria y después de destacar en el Racing de Ferrol en Primera RFEF. Muy pronto demostró que su nivel es de una categoría superior y se ha asentado en un equipo que ha sufrido muchos cambios, en especial en defensa, en los últimos años.

Aunque en un principio Rubén Alves y Fomeyem estaban por delante, Alex Martín fue ganando protagonismo con el paso de los meses. Su peso en el vestuario quedó patente cuando este año fue elegido capitán por sus compañeros junto a Carlos Albarrán, Isma Ruiz y Cristian Carracedo.

En la presente temporada ha sido titular 8 de los 14 partidos que se han disputado y ha entrado en dos ocasiones más desde el banquillo para un total de 628 minutos. Sólo en tres ocasiones se ha quedado en el banquillo, en las rotaciones que Iván Ania siempre hace en esta demarcación con Ruben Alves -el más utilizado-, Juan Gutiérrez y, en menor medida, Nélson Monte.

El Córdoba hace oficial la renovación de Álex Martín

El Córdoba hacía oficial la continuidad de su central con este comunicado:

"El Córdoba Club de Fútbol y Álex Martín han alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación contractual del futbolista con la entidad blanquiverde hasta junio de 2029.

El defensa central, que llegó al Córdoba CF en el verano de 2025, continuará formando parte del proyecto deportivo cordobesista. Su profesionalidad, compromiso y rendimiento sobre el terreno de juego han consolidado su papel protagonista en el equipo y refuerzan la apuesta del club por dar continuidad y estabilidad a su plantilla.

El Córdoba hace oficial la renovación de Álex Martín / Cordoba CF

Desde el Córdoba CF celebramos esta renovación y agradecemos a Álex Martín su compromiso con nuestra entidad, deseándole los mayores éxitos deportivos en esta nueva etapa que seguiremos compartiendo.

¡Seguimos juntos, Álex!"

El central canario, a sus 28 años, está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y con él, el Córdoba quiere ir construyendo el equipo para los próximos años. La renovación llega justo antes del inicio del mercado invernal, que siempre se presta a especulaciones interesadas con los futbolistas que acaban contrato.