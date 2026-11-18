El técnico madrileño se estrena en el derbi con la ocasión de desempatar en su batalla personal contra los verdiblancos, con los que presenta a día de hoy un saldo muy equilibrado

Luis García Plaza se estrena este sábado en el derbi hispalense, ya que cuando aterrizó el curso pasado en Nervión ya se había disputado también el segundo de la temporada en La Cartuja.

Sin embargo, en su larga trayectoria como entrenador se ha enfrentado al Betis en numerosas ocasiones en cuatro banquillos diferentes y su saldo está muy equilibrado al sumar el mismo número de éxitos que de fracasos.

Balance nivelado en victorias y derrotas: cuatro

De hecho, se ha medido con los verdiblancos en un total de 15 ocasiones, con un balance de cuatro victorias, cuatro derrotas y seis empates, dos de ellos en los últimos precedentes como entrenador del Alavés.

Así, en el banquillo babazorro, García Plaza sumó tres empates y un triunfo contra los béticos: 0-0 en los dos últimos precedentes, uno en Vitoria y otro en Sevilla, 1-1 en Mendizorroza en la Liga 23/24 (marcaron Bellerín, en propia meta, y Ayoze) y 1-0 (Protesoni) en el dieciseisavo de final de Copa de esa campaña.

Como entrenador del Mallorca en la campaña 21/22, el preparador sevillista solo consiguió un punto, pues empató a uno (Oliván y autogol de Manolo Reina) y perdió por 2-1 en el Benito Villamarín, con dianas de Álex Moreno, Willian José y el visitante Muriqi.

Se estrenó contra el Betis en Segunda con el Levante

Para encontrar el primer enfrentamiento contra los verdiblancos, hay que remontarse a la campaña 09/10, cuando dirigía en Segunda división al Levante y los dos equipos se llevaron el partido de casa, por la mínima los valencianos, con gol de Rubén Suárez, y con claridad los verdiblancos, con aciertos de Juande, Caffa, Jonathan Pereira y Odonkor (4-0).

García Plaza y Pellegrini se abrazan. / Imago

El Getafe, en donde estuvo de 2011 a 2014, ha sido el equipo con el que más veces se ha enfrentado al al Betis, imponiéndose en dos de los enfrentamientos, de manera pírrica (Diego Castro) en la temporada 11/12 y 3-1 en la campaña 13/14, merced a la diana de Colunga y doblete de Pedro León.

Oportunidad para decantar la balanza a su favor

Durante estas tres temporadas, los azulones firmaron dos empates consecutivos en Sevilla (1-1, con goles de Jorge Molina y Güiza, y 0-0) y dos derrotas, una en cada campo: 2-0 (Leo Baptistao y Rubén Castro) en la temporada 13/14 y 2-4 en la campaña 12/13, cuando Rubén Suárez y Pedro marcaron para los locales e hicieron los tantos visitantes Beñat, Jorge Molina, Rubén Castro y Salva Sevilla.

Este sábado tiene la oportunidad de desequilibrar la balanza a su favor en el primer derbi que dirige, pues de ganar elevaría a cinco su número de victorias sobre los verdiblancos y superaría el número de derrotas.