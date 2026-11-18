El técnico balear valora lo que puede significar para Shelton la llegada de Ferrero y hace un pronóstico de las ATP Finals y la Copa Davis

Juan Carlos Ferrero se ha estrenado como entrenador de Ben Shelton acompañándole en Turín, donde esta semana se está jugando las ATP Finals y donde su nuevo pupilo podría cruzarse con su anterior jugador, Carlos Alcaraz, de seguir la progresión de ambos grupos como ahora está.

Alcaraz se va a jugar gran parte de sus opciones de ser primero este miércoles ante Daniil Medvedev y Shelton, tras caer ante Zverev ayer martes, se jugará, previsiblemente, la segunda plaza de su grupo frente al madrileño Rafa Jódar, por lo que si el norteamericano acaba segundo y Alcaraz lidera su grupo, se cruzarían en semifinales.

El ahora técnico alicantino y exnúmero uno del tenis mundial ha reconocido en los últimos días que se ve raro pensando en Carlos Alcaraz como rival cuando lo ha tutelado desde que era un adolescente. Y que le cuesta pensar en sus puntos débiles para contrarrestar su juego.

Precisamente, esa es una ventaja que va a tener Shelton en caso de verse las caras. No hay nadie que conozca mejor a Carlos Alcaraz que Ferrero y eso podría ayudar al norteamericano. Así lo admite Toni Nadal, quien en Radioestadio apunta a lo que puede aportarle Ferrero a Ben Shelton en general y, en particular, en sus duelos con Alcaraz.

Ferrero, una gran elección para Shelton

"Evidentemente, para Ben Shelton es una muy buena elección contar con Juan Carlos Ferrero. Además de haber sido un gran jugador, ha estado mucho tiempo con Carlos Alcaraz y sabe por dónde se le puede hacer un poco de daño", afirma el balear.

Toni Nadal considera que Ferrero puede aportarle al actual número 4 del mundo mucho más que aspectos técnicos. "Creo también que, por su mentalidad, puede ser de gran ayuda para el norteamericano. Shelton tiene un gran potencial: un saque buenísimo, un buen drive y un buen revés. Le falta un poco de orden y creo que eso es, por encima de todo, lo que Juan Carlos Ferrero le va a aportar. Así que será un rival todavía más peligroso el año que viene", advierte.

Toni Nadal y Rafa, en un entrenamiento / Rafa y Toni Nadal

Lo curioso fue cuando le preguntaron sobre qué le parecía el fichaje. Y ahí sorprendió con el 'bombazo'. "Sabía que el estadounidense estaba buscando entrenador porque se puso en contacto con Rafael. El padre de Shelton (Bryan Shelton) le pidió consejo, nada más", señala Toni Nadal, que ve un acierto el fichaje, como la unión de David Ferrer y Casper Ruud. "Ambos movimientos son un acierto. Creo que David puede ayudar mucho a Casper y mi sensación es que Juan Carlos dará mucho orden al juego de Shelton", añade.

Ve a Alcaraz como gran favorito en Turín

El tío de Rafa Nadal también ha hecho una predicción de unas ATP Finals en las que ve a Carlos Alcaraz con opciones de alzarse con su primer título en el torneo que cierra el circuito. "Veo a Alcaraz muy favorito en Turín, no creo que en su grupo nadie pueda ganarle. Solo Shelton o Zverev muy inspirados pueden impedir que se alce campeón", admite.

Y, al mismo tiempo, también vaticina un fin de fiesta triunfal para España en la Copa Davis. "Con Alcaraz y Jódar, mi sensación es que España es gran favorita para ganar la Ensaladera", sentencia el entrenador de Manacor.