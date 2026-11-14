Aclarada la situación de Juan Carlos Ferrero en las ATP Finals: "No queremos tocar demasiadas cosas en el último torneo del año"

Ben Shelton, que empezará a trabajar con el ex entrenador de Juan Carlos Ferrero a partir de la próxima temporada, alabó la capacidad del español. "Es fantástico contar con una mente privilegiada del tenis como es él"

Juan Carlos Ferrero, después de lograr que Carlos Alcaraz ganase diferentes grand slam y que además alcanzase el número 1 del ranking atp, tiene la próxima temporada un reto mayúsculo con Ben Shelton. El norteamericano quiere dar un salto en su tenis que supondría pelear por el número 1 de la ATP con el anteriormente citado Alcaraz o con el italiano Jannik Sinner.

Ahora Shelton quiere pelear por las ATP Finals que arrancarán el próximo 15 de noviembre en Turín (Italia) y aunque Juan Carlos Ferrero no será hasta el próximo curso entrenador de pleno derecho del americano, tendrá cierto pes en el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito, a excepción del lesionado Jannik Sinner.

Ben Shelton explica el papel de Juan Carlos Ferrero en las ATP Finals

Ben Shelton, ya listo para medirse a Fils, Zverev y Jódar, aclaró que Juan Carlos Ferrero tendrá cierta relevancia en Turín: "Se va a quedar unos días aquí para que trabajemos juntos, pero no queremos tocar demasiadas cosas en el último torneo del año". Pero Ben Shelton explicó que será a partir de la pretemporada cuando empezará a trabajar de manera más constante para mejorar diferentes aspectos de su tenis. "Vamos a entrar en detalles durante la pretemporada, cuando hayamos tenido tiempo de identificar en qué áreas del juego debemos trabajar más", declaró Shelton en la previa del torneo.

Cuestionado Ben Shelton por lo que puede aportarle Juan Carlos Ferrero a su tenis, el norteamericano alabó al entrenador español y además apuntó que le puede llevar a encontrar ese tenis excepcional para jugar las ATP Finals: Es fantástico contar con una mente privilegiada del tenis como es él. Estoy seguro de que me aportará muchas cosas, e incluso en este torneo, puede ayudarme a hacer el tenis excepcional que se necesita aquí".

El salto de calidad de Ben Shelton

Ben Shelton, de 24 años, tiene un perfil completamente diferente al de Carlos Alcaraz cuando Juan Carlos Ferrero empezó a entrenarlo. Si el español era mucho más joven y por lo tanto 'moldeable' a lo que pidiese Ferrero, la experiencia de Shelton hace que el de Onteniente tenga que trabajar ya sobre una base sólida. Esa experiencia de Shelton y nivel que le ha llevado a ser el número 4 de la ATP, es en gran parte gracias al padre del propio tenista: Bryan Shelton. Este deberá compaginarse con Juan Carlos Ferrero en su preparación y ver hasta que punto sus directrices llegan a buen puerto.