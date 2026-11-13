"Le dije 'No te rías, que vas a fallar el penalti' y él me suelta 'Eres un cabrón'": el 'pique' entre Isco y Álvaro, héroe del Navalcarnero ante el Betis

El portero del conjunto madrileño, que firmó una actuación espectacular en el Municipal de Santo Domingo (Alcorcón), cuenta la intrahistoria del lanzamiento desde los 11 metros en el que se lució para evitar que los verdiblancos sentenciasen la eliminatoria en la prórroga

Parecía infalible pero resulta que también es humano. Isco Alarcón solamente ha fallado tres de los 19 penaltis que ha lanzado en toda su carrera deportiva y como jugador del Real Betis había anotado 9 de 10 hasta que en la noche de este pasado jueves se topó con Álvaro Calado, héroe de la espectacular resistencia del CDA Navalcarnero en el duelo de Copa del Rey que en la noche del jueves vencieron los verdiblancos con muchísimos apuros: en la prórroga y por 2-3. "Le dije 'No te rías, que vas a fallar el penalti", relató luego el joven portero de los madrileños, explicando con hilaridad su simpático 'pique' con el malagueño: "Él luego en el vestuario me dijo 'Eres un cabrón'".

Los penaltis de Isco Alarcón: sólo tres tachones en su genial hoja de servicio

El primer penalti que falló Isco fue en un amistoso entre las selecciones sub 19 de España y Montenegro que se disputó en junio de 2011 y que terminó 3-0 para la 'Rojita'. El segundo error se hizo esperar casi tres lustros: fue ya como verdiblanco, el 9 de marzo de 2025, en un choque liguero ante la UD Las Palmas que el Real Betis venció por 1-0 a pesar de que Jasper Cillessen adivinó el disparo del 'Mago'.

Este pasado jueves, 12 de noviembre de 2026 en Copa del Rey, Álvaro Calado puso un tercer borrón en la brillante hoja de servicio del 'crack' costasoleño. Los otros 16 lanzamientos desde los 11 metros terminaron en la red: desde el que marcó a Uruguay en el Mundial sub 17 de 2009 hasta los tres seguidos que anotó a mediados del pasado mes de octubre frente al Feyenoord de Rotterdam y el FC Porto, en la UEFA Champions League, y contra el CA Osasuna, en LaLiga EA Sports.

Alfonso Calado, meta del Navalcarnero: verdugo de Isco y pesadilla para el Betis

El portero del CDA Navalcarnero, Álvaro Calado, dejó una espectacular ristra de paradones, incluido el mencionado penalti que adivinó ante Isco Alarcón. Hizo el partido de su vida y luego todas las radios querían hablar con él. "La verdad es que han llegado bastante, pero bueno, he estado tranquilo en la portería y el penalti no lo he adivinado, estaba más que estudiado", precisó ante los micrófonos de la Cadena SER y de Radio Nacional de España.

"Lo primero que hago es coger el balón. Soy muy futbolero, me encantan ver a los porteros y sé que lo más importante es intentar ganar el duelo mental con el rival. Aunque Isco tenga no sé cuántas Champions, siempre hay que intentarlo. Y lo segundo que hago es fijarme en mi entrenador de porteros y en mis compis, Óscar y Ríos, para orientarme un poco por dónde puede tirarlo. El entrenador me dice que vaya a la derecha y yo me acerco a Isco y le digo '¿Sabes que lo vas a fallar, no?'. Bueno, él se ríe y antes de irme a la portería le digo 'No te rías, que lo vas a fallar' . Y nada, él se descojona, claro", explicó entre risas.

Abrazo entre Álvaro Calado y Diego Conde, los porteros del Navalcarnero - Betis, tras el duelo en Copa del Rey. / Imago

"Sí, sí, le he dicho que el penalti estaba muy estudiado y que lo iba a fallar. Y luego, al final, me lo he cruzado otra vez y le he dicho, 'Isco, que vaya bien'. Se gira, se para un momento y me dice 'Eres un cabrón'", continuó Álvaro Calado, que sólo tiene palabras de elogio para el capitán del Betis. "Es muy majete, muy natural y me ha encantado", añadió el meta del Navalcarnero, que a través de la radio prometió "pararle también el próximo", agradeció los guantes que le regaló su homólogo bético Diego Conde y explicó que conocía a Fran García porque coincidieron en el Rayo Vallecano.

Alfonso recordará siempre este paradón... y el Betis no se olvidará del Navalcarnero

"Eso es, lo paro a mano cambiada y bueno, ahí lo más importante es ir confiado, ir con fuerza, con confianza y sobre todo poner los hombros fuertes. Al fin y al cabo, es un zapatazo y en los vídeos que yo estoy viendo ahora que me están pasando mis amigos pues se oye cómo golpea el balón en la palma del guante y es impresionante", rememoró con orgullo el joven Álvaro, quien más allá de las bromas no se viene arriba: "No, no, hay que poner los pies sobre la tierra; es un penalti parado a Isco, pero hay que seguir trabajando.

"Al final, ha sido mucho Betis para nosotros. Hemos intentado ser un muro, lo que nos transmite (Miguel) Zárate: ser un muro, agarrarnos ahí a cualquier situación, a cualquier jugada… Llevamos unos meses bastante buenos, siendo bastante sólidos en liga. Somos un equipo moderno, valiente y lo que nos transmite el cuerpo técnico se plasma luego en el campo. Por ejemplo, ayer Zárate se sienta en el vestuario y lo primero que nos dice es un '¿Estáis preparados para ganar, ¿no?'. Siempre salimos a ganar y contra el Betis lo hemos intentado. El año pasado también estuvimos cerca de pasar contra el Getafe", concluyó Álvaro, recordando el 2-3 del curso pasado ante los azulones -mismo resultado que contra el Betis-.