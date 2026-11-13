A Riquelme le mola más que a nadie: el increíble registro del extremo del Betis en la Copa del Rey

El madrileño celebró un decisivo doblete ante el CDA Navalcarnero y sigue engordando unas espectaculares cifras goleadoras en el torneo copero: ha visto portería en este torneo con todos sus equipos y como verdiblanco suma más goles que partidos

El lema promocional de la Real Federación Español de Fútbol (RFEF) dice que 'La Copa Mola' y a Rodrigo Riquelme le mola más que a nadie. El extremo de 26 años se convirtió este pasado jueves en el héroe del Real Betis, que sufrió de lo lindo para eliminar a un combativo CDA Navalcarnero y necesitó de una prórroga en la que 'Rorro' decidió poniendo el definitivo 2-3 con su segunda diana del encuentro.

De este modo, el '17' ya suma siete goles en sus seis partidos coperos como verdiblanco y en el global de su carrera suma el meritorio promedio de 11 tantos en 20 citas después de lograr ver portería con las camisetas de los cuatro clubes a los que ha pertenecido a lo largo de su carrera deportiva: Atlético de Madrid, CD Mirandés, Girona FC y, por supuesto, el Real Betis.

El idilio goleador de Riquelme con la Copa del Rey

Riquelme debutó en la Copa del Rey a los 19 años, un 23 de enero de 2020, saliendo en los 18 últimos minutos de una sorprendente derrota del Atlético de Madrid ante la Cultural Leonesa (2-1). Su primer tanto en la competición lo logró en la 21/22, cuando jugaba cedido en el CD Mirandés y anotó el tanto de la victoria contra el CD Lugo (1-2) en Primera Ronda. Luego, también dejó su sello en el posterior préstamo al Girona FC en la 22/23, viendo igualmente portería en un apurado 1-2 ante el modesto CD Quintanar del Rey que acabó con triunfo de los catalanes en la prórroga.

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Riquelme marcó su primer gol como jugador del Betis ante el Atlético Palma del Río, en Copa del Rey. / Imago

Tras ganarse a pulso el regreso al Atlético, su primer tanto copero como colchonero fue muy especial, pues llegó en el tiempo extra de un derbi de los octavos de final de la edición 23/24 ante el Real Madrid que los rojiblancos vencieron por 4-2. Luego, también celebraría en la 24/25, en un 0-4 ante el Elche CF, pocos meses antes de su fichaje por el Real Betis. De verdiblanco y en el 'Torneo del K.O.' es como se ha visto la mejor versión anotadora de Riquelme, quien en una entrevista reciente confesó que estuvo muy cerca de dejar el fútbol.

Ya en la 25/26, en su primer partido de Copa como jugador del Betis, el madrileño celebró un doblete al Atlético Palma del Río cordobés (1-7) y en el segundo consiguió su primer 'hat-trick' con la camiseta de las trece barras, ante el Torrent CF valenciano (1-4). No volvería a mojar ante Real Murcia (0-2), Elche CF (2-1) ni en la abultada eliminación ante el Atlético (0-5); pero en su estreno en esta 26/27 ha vuelto a perforar la portería rival en dos ocasiones más en el agónico 2-3 ante el CDA Navalcarnero, la segunda de ellas llegó ya en la prórroga y evitó un buen lío.

Riquelme empata a Bartra como máximo goleador del Betis 26/27

Este doblete en Copa del Rey anotado en la noche del jueves en Alcorcón, sumado a las tres dianas que lleva en LaLiga EA Sports, deja a Rodrigo Riquelme con un total de cinco dianas en sus 15 encuentros de esta 2026/2027. Así, superó los tres del Cucho Hernández y los cuatro de Ez Abde e Isco Alarcón para empatar ahora con Marc Bartra en lo más alto de la lista de los máximos goleadores del Real Betis en el presente curso.

Riquelme anota el definitivo 2-3 para el Real Betis en el duelo de Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero. / Imago

"La verdad es que estoy acertado de cara a puerta. Me estoy enfocando mucho en eso, como ya he dicho alguna vez antes; aunque hoy, pese a los dos goles, tengo que decir que debo seguir mejorando para meter todas las que tenga", reconocía un Rodrigo Riquelme consciente de que el equipo verdiblanco tuvo ocasiones de sobra para ganar el choque con la comodidad esperada: "Fueron dos goles, pero podía haberme ido con cinco, perfectamente. Cosas del fútbol. Me quedo con que no he bajado los brazos, porque creo que he hecho un buen partido y me alegro de que haya servido para ayudar a ganar".

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La lista con los goleadores del Betis 26/27