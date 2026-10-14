La confesión de Riquelme, jugador del Betis de 26 años: "Había decidido dejar el fútbol y al día siguiente recibí la llamada"

En otras entrevistas ya había deslizado que el club verdiblanco ha activado un 'click' en su cabeza y ahora se sincera con Mario Suárez explicando cómo era su relación de exigencia con Simeone, que una charla con Pellegrini le ha cambiado para siempre o que tuvo un entrenador en la cantera del Atlético de Madrid que le forzó a recurrir al psicológo y casi le hace dejar el fútbol

Protagonistas mediáticos que tienen como profesión la gran afición de todo el mundo, famosos reconocibles en cualquier rincón del planeta, personas con muchísimo dinero que disfrutan de mansiones, cochazos y todo tipo de lujos, con gran facilidad para resultar atractivos, la persona con la que todo el mundo quiere hacerse una foto... Así es como se ve desde fuera a los futbolistas; pero no es oro todo lo que reluce. Toda esa pomposa fachada de privilegios suele esconder inseguridades, miedos, desconfianzas, una presión difícil de gestionar y momentos de máxima debilidad mental como las que sufre cualquier hijo de vecino pero multiplicadas por la excesiva exposición de sus trabajos.

Rodrigo Riquelme, actual jugador del Real Betis sabe bastante de las devastadoras consecuencias que deja ese sufrimiento que generalmente se lleva en silencio por asumir como axioma el populista 'Tal y como está la vida, ¿cómo se va a quejar un futbolista?'. El atacante verdiblanco, de 26 años, ya ha venido explicando que a nivel anímico no lo pasó nada bien el curso pasado.

Era su primer curso en Sevilla y sabe que no estuvo a la altura de lo esperado tras la fuerte inversión que hizo el Betis; pero la cosa venía de lejos. Ya venía acusando una profunda falta de confianza desde su último año en el Atlético de Madrid y ahora ha desvelado que estuvo "muy cerca de dejar el fútbol" antes incluso de que el Cholo Simeone le permitiese cumplir el sueño de su infancia y de que Manuel Pellegrini le cambiase la vida.

Riquelme confiesa todas sus inseguridades en una charla con Mario Suárez

Rorro ha sido el nuevo protagonista del pódcast El Camino de Mario que conduce el exfutbolista Mario Suárez, que entre otros muchos equipos militó en el Atlético y conoce bien a Simeone. El actual dorsal '17' del Betis ha hablado de cómo es la relación con el siempre exigente entrenador argentino y también ha contado cómo le va con Manuel Pellegrini; pero antes ha relatado su malísima experiencia con un entrenador que tuvo en el Juvenil rojiblanco y que le llegó a quitar las ganas de ser futbolista.

"Hubo un entrenador que nos lo hizo pasar muy mal en el Juvenil del Atlético de Madrid. A mí me llegó a llamar tonto en un entrenamiento. Desde ahí empecé a trabajar con un psicólogo", ha relatado Riquelme, reconociendo que entró en un proceso de ofuscación y estuvo cerca de rebasar todos sus límites: "Hubo un momento en el que dejé de disfrutar del fútbol y quise dejarlo. Le dije a mi padre que lo dejaba y al día siguiente el Cholo me llamó para hacer la pretemporada con el primer equipo".

Su relación con el "exigente" Simeone y la aparición salvadora de Pellegrini: "Cambió mi carrera"

"Con Simeone tuve una charla de padre a hijo. Me pidió jugar de carrilero y lo acepté. Me daba igual dónde jugar, como si era de portero; solo quería ayudar al Atlético", recuerda sobre lo mucho que ha aprendido con el Cholo. "Lo mejor que tiene es la exigencia diaria y la peor parte es que debería acercarse un poco más al jugador", ha profundizado Riquelme, quien ha querido acabar con la cantinela de que el técnico fue el culpable de su salida del club madrileño. "Mi salida del Atlético fue una decisión 100% mía. En ningún momento nadie me empuja, me incita ni me invita a salir. Buscaba participar más, tener más continuidad y sentirme importante. Yo no iba a tener esos minutos que quería. Mi relación con el Cholo siempre ha sido de máximo respeto mutuo", ha detallado, antes de explicar el fuerte efecto que ha tenido para él conocer a su actual entrenador: "Una conversación con Pellegrini cambió mi carrera".

"Pellegrini me dijo que lo tenía todo para ser un grandísimo jugador. 'Tienes que ser diferencial', me dijo el entrenador que me hizo cambiar el chip. Desde entonces soy otro en los entrenamientos y en los partidos, aunque aún no se ha visto mi mejor versión", ha relatado sobre el gran artífice en su proceso de sanación: "Desde la mitad de mi segunda temporada en el Atleti hasta el final de la pasada con el Betis no me encontraba bien ni futbolística ni mentalmente. Había dejado de disfrutar".

Tres referentes para Riquelme: Joao Félix, Isco Alarcón y Antoine Griezmann

En esta línea Riquelme también ha reflexionado sobre "las redes sociales, una de las peores cosas que hay en el fútbol". "Hubo un momento en el que me llegaron a afectar tanto que me las quité. Trato de aislarme. Ahora me importa lo que pienso yo y lo que piensa mi familia, no las críticas de fuera", ha manifestado.

En esta interesante y profunda charla, asimismo, asegura que "Joao Félix es el futbolista que más boquiabierto" le ha dejado en un entrenamiento, que Isco Alarcón "es un ejemplo para todos en el Betis" y que Antoine Griezmann es ese ídolo con el que tuvo la suerte de compartir vestuario.