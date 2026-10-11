Riquelme gana protagonismo en el Betis: "Sé lo que tengo hacer y esta vez ha salido bien"

El madrileño, a base de trabajo y esfuerzo, sigue aprovechando los minutos que le da Pellegrini. Ante Osasuna forzó el penalti del 1-0 y fabricó la jugada del 4-2: "No son goles ni asistencias pero estoy contento por ayudar con estas contribuciones"

"El único objetivo era ganar hoy y el once inicial lo hicimos creyendo que era el mejor para ganar", ha explicado Manuel Pellegrini tras el triunfo por 5-2 del Real Betis ante CA Osasuna. "Hay un plantel amplio que es el encargado de responder en las tres competiciones", ha añadido el chileno, "muy conforme" con la actuación. "Es un lujo que podamos hacer prácticamente dos onces sin saber distinguir cuál es el titular y cuál es el suplente", ha opinado el capitán, Isco Alarcón, muy rotundo: "Tenemos un equipazo". El plantel ha dosificado algunas piezas importantes pensando en la UEFA Champions League y han salido otros que han cuajado un altísimo rendimiento: Cucho Hernández, Diego Llorente o un Rodrigo Riquelme mentalizado en seguir aprovechando oportunidades.

Riquelme hace "lo que hay que hacer"

En la tarde de este domingo, Riquelme ha salido como titular ocupando el puesto que el reservado de Antony dos Santos dejaba libre en la banda derecha y se ha mostrado muy activo. Tanto es así, que provocó el penalti que Isco transformó en el 1-0 y luego inició también la jugada del doblete del malagueño para el momentáneo 4-2. "Es lo que tengo que hacer, exigirme. Esta vez ha salido bien y he podido ayudar con estas contribuciones aunque no hayan sido goles ni asistencias. Son de notar. Contento del gran partido del equipo. A disfrutar hoy y pensar desde mañana en el Oporto", ha explicado el madrileño en Betis TV.

El miércoles, estreno de La Cartuja en la UEFA Champions League

"Si sacamos un resultado positivo, que estoy convencido de que será así con el apoyo de la gente más el trabajo de todo el equipo, nos puede dejar encaminados y con medio pie en la siguiente ronda. Esto es la Champions y no podemos confiarnos. Confiamos en nosotros y en nuestras armas. Hay que salir a darlo todo por una victoria para esta gente", ha anticipado sobre el Betis - Oporto de la jornada 2 en la Fase Liga. Pellegrini aguantó a Abde hasta el 90+2' y Antony terminó lesionado, por lo que Riquelme podría tener otra oportunidad el miércoles.

Más conclusiones buenas que malas en el Betis - Osasuna

Riquelme ha reconocido que un equipo que aspira a mantenerse en la parte alta de la clasificación no se puede permitir tener desconexiones como la que sufrió en esos cinco minutos en los que Osasuna pasó del 3-0 al 3-2. "Sí, tenemos que estar un poco más pendientes de esos minutos que hemos tenido".

"Ha sido un pequeño tropezón, pero el gol de Isco (muy protestado por Osasuna) nos ha servido para darle un poco más de calma y controlar más el partido", ha analizado, quedándose con el buen inicio: "Es que hemos trabajado mucho estas semanas. Hemos tenido mucho tiempo para trabajar. Han sido unas semanas con un nivel altísimo por parte de todos. Eso se ve reflejado en el campo y ahora queremos seguir en la misma dinámica".