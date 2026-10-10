La reflexión de Marc Cucurella: "Mi madre se chupaba dos horas de coche para llevarme a entrenar. Se quedaba allí tres horas pasando frío o calor y luego volvíamos de noche"

El hoy lateral izquierdo del Real Madrid y campeón del mundo con la selección pone en valor el esfuerzo de sus padres para que pudiese dedicarse al fútbol

Marc Cucurella ha llegado a la élite del fútbol mundial. El catalán juega actualmente en el Real Madrid, el club más importante del planeta, y es campeón de todo con la selección española, siendo pieza clave para Luis de la Fuente. Tanto es así que incluso está entre los nominados al Balón de Oro. Además, cuenta con el apoyo de la afición, tanto la española como la madridista, siendo uno de los jugadores más queridos de 'La Roja', pero su camino hasta aquí no ha sido fácil.

Nacido el 22 de julio de 1998 en Alella (Barcelona), su trayectoria futbolística está marcada por el esfuerzo de sus padres, Patricia y Óscar. De pequeño llamó la atención del RCD Espanyol, que lo fichó con 14 años, estando allí dos años hasta que recaló en el FC Barcelona. "Mi madre salía de trabajar, me recogía a las cinco del colegio, me daba el bocadillo en el coche y nos íbamos para Barcelona. Ella se chupaba cada día dos horas de coche para llevarme a entrenar. Se quedaba allí tres horas pasando frío o calor y luego volvíamos por la noche. Sin ese esfuerzo, yo no estaría donde estoy", ha contado Cucurella en más de una ocasión.

Fue precisamente a su madre a quien se le ocurrió lo del pelo largo, hoy característica esencial de Marc Cucurella. "Mi madre decidió dejarme el pelo largo para distinguirme cuando jugábamos en alevines. Me lo dejé así desde entonces y ya me he quedado con ello", ha explicado el catalán.

La figura de su padre, Óscar Cucurella, también ha sido fundamental en su carrera. De hecho, fue la segunda persona con la que habló tras su fichaje por el Real Madrid. "Estaba mi pareja, que recibió la noticia muy contenta, y luego hablé con mi padre, que es el que siempre me ayuda, el que siempre me ha guiado y me ha apoyado. Nos entendemos bien. También es verdad que muchas veces no lo demostramos entre nosotros, pero sé que estaba muy contento. De hecho, me contó mi madre que se había puesto muy feliz y que hasta se le cayó alguna lágrima", manifiesta el futbolista blanco.

"Juego al fútbol un poco gracias a él. Es el que me llevaba a hacer las pruebas", añade Cucurella.

Tan pendiente estaba su padre, incluso de mayor, que el jugador del Real Madrid llegó a contar una anécdota en la que Óscar le regañó por llegar tarde a casa de fiesta teniendo que entrenar al día siguiente. "Salí, llegué mal a casa y al día siguiente tenía entreno. Me acuerdo de que mi padre estaba muy enfadado; no me hablaba. Me vino a buscar y me dijo: 'Móntate en el coche'. Tuvimos una charla y me preguntó que qué quería, si jugar al fútbol o salir de fiesta con los amigos. A partir de ahí ya le dije que no, que yo quería jugar al fútbol, que me había equivocado", manifestó.

Marc Cucurella es muy consciente de la importancia de su familia en su carrera; por eso, después de ganar la Copa del Mundo en Estados Unidos, escribió en redes sociales: "Lo logramos juntos". Una clara referencia a que sin ellos su trayectoria en la élite del fútbol no habría sido posible.