El delantero noruego levantó la voz tras el último tropiezo de﻿l Manchester City y comienza a alimentarse su posible salida, pronosticando Gary Neville que acabará vestido de blanco, aunque otros lo ven más cerca del FC Barcelona

Bajan aguas revueltas en el Etihad Stadium. El Manchester City de Enzo Maresca no arranca y su gran estrella, Erling Haaland, comienza a cansarse. Una situación deportiva que unida a la posible sanción que puede recibir el club inglés por sus irregularidades financieras se convierte en el cóctel perfecto para una posible salida del delantero noruego, pese a tener contrato hasta 2034.

La situación del Manchester City, el abono perfecto para su salida

"No tengo ni idea de qué nos faltaba. Podías sentirlo en los últimos partidos, que hay algo que no está encajando del todo. Todo lo que quiero hacer es rendir bien y ganar partidos para Manchester City. ¡Y duele! Cuando pierdes, empiezas a cuestionarlo todo. Necesitamos unirnos, mantenernos positivos e inyectar energía en el campo”. Así se expresó el 'gigante' nórdico tras el último pinchazo de su equipo ante el Nápoles (2-2), lo que les mantiene por los pelos en el 'top 8' en Champions.

Dichas palabras han causado un gran revuelo en el entorno del conjunto 'skyblue'. Se le ve hastiado. Y la cosa en la Premier League va aún peor, con cuatro jornadas consecutivas sin lograr la victoria y un punto de 12, lo que les ha dejado a seis del liderato que ostenta el Arsenal, al que precisamente deben visitar este próximo domingo en un choque vital.

Todos lo ven aterrizando en LaLiga

Parece el abono perfecto para que Haaland haga las maletas, pues además él sí cumple: 9 goles en 11 jornadas en la Premier League y 5 en 4 partidos de Champions. Por ello, comienzan a surgir con fuerza informaciones sobre su futuro, que el periodista Fabrizio Romano ve en nuestro país. "El siguiente paso de Haaland será LaLiga. Queda por ver cuál equipo, pero le encantaría y tiene ese sueño", señaló.

Haaland, decepcionado en el partido ante el Nápoles en Champions. / Imago

Neville no descarta que Haaland llegue al Real Madrid a "final de temporada"

En Inglaterra, por su parte, han ido más allá, al vestirlo directamente de blanco. "Estoy absolutamente seguro de que Erling Haaland será jugador del Real Madrid en un plazo máximo de 18 meses, quizá al final de la temporada", afirmó de forma tajante Gary Neville en el podcast 'The Overlap', donde incluso dibujó cómo quedaría el ataque madridista.

"Creo que Vinicius se marchará del Real Madrid, Mbappé pasará a la banda izquierda y Haaland será el delantero centro del Real Madrid", añadió el ex jugador del Manchester United y ex entrenador del Valencia, en una declaraciones que obviamente están siendo muy comentadas. Aunque tienen como base otras anteriores del padre del jugador, Alfie Haaland: "Erling está contento en el City, tiene un contrato largo... pero cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid".

El Barcelona también está al acecho: "Su agente tiene una relación maravillosa con Laporta"

Además, no hay que olvidar que el internacional noruego fue la gran baza de Enrique Riquelme en las elecciones a la presidencia del club blanco en las que acabó ganando Florentino Pérez. Pero también es un antiguo objeto de deseo del FC Barcelona, apuntando al respecto el periodista José Álvarez que en el Camp Nou también siguen muy atentos a su situación, sin descartar su fichaje.

"Es verdad que el Barça, la próxima temporada, probablemente tenga que ir a por un nueve al mercado. Yo lo que sé ahora mismo es que al Barça obviamente le gusta Haaland y que juegan con tres variables importantes﻿. Haaland quiere jugar en España, eso lo ha reconocido. De hecho, os acordáis cuando vino a Madrid y a Barcelona que vio la ciudad deportiva de los dos equipos... Y la segunda, que es muy importante, el agente de Haaland tiene una relación maravillosa con Joan Laporta﻿. De hecho, llegó a decir que nunca le podría decir que no a Laporta. Y no quiero decir que es más fácil para negociar. Y la tercera, la situación actual del Manchester City", sentenció en 'El Chiringuito'.