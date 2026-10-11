Pellegrini sólo tuerce el gesto por la lesión de Antony: "Ojalá nunca cometiésemos errores... pero metimos cinco goles"

El entrenador del Real Betis resta importancia a la desconexión que hizo pasar del 3-0 al 3-2 en cinco minutos, pasa de las jugadas polémicas que reclama Osasuna y celebra los buenos números del equipo o el hecho de que Isco Alarcón vuelva a ese nivel superlativo; pero admite que el extremo brasileño se ha retirado con molestias y está pendiente de pruebas médicas

Manuel Pellegrini es un tipo tranquilo y la plantilla del Real Betis no le da motivos para alarmarse. "Ojalá nunca se cometieran errores, pero metimos cinco goles", ha respondido con flema tras el 5-2 ante el CA Osasuna. El chileno reconoce que hubo una desconexión "muy puntual" que pudo costar muy cara; pero celebra que toda la plantilla sigue estando enchufada y remarca que las sensaciones son muy positivas.

Mejor arranque de la historia en LaLiga, exhibición de Isco Alarcón, debut a lo grande de José Antonio Morante, terceros en la clasificación y en puertas del estreno de La Cartuja en la UEFA Champions League. Lo único que le hizo torcer el gesto a Pellegrini es la lesión de Antony dos Santos, que se retiró con molestias que no tienen nada que ver con el dolor que venía arrastrando en el tobillo y está a la espera de pruebas para ver si está disponible para lo que viene: Oporto, Barcelona, Feyenoord, Celta...

Dos goles de Osasuna en cinco minutos con 3-0 en el marcador

"¿A qué se debe? Al fútbol. El fútbol es así. Son acciones que marcan el desarrollo del partido. El funcionamiento colectivo me deja muy conforme. Hay un error puntual y una parte psicológica para ambos. Volvimos a tomar el control con un par de goles más. En términos generales, muy contento con el partido que hizo el equipo tanto en ataque como en defensa, a excepción de esos momentos puntuales", ha analizado Pellegrini, muy pragmático en sala de prensa.

"Hay una parte anímica y psicológica. Se agranda un rival y el otro lo siente, pero hay que tener tranquilidad para saber que eran acciones puntuales y habíamos hecho un gran partido. El equipo retomó, los cambios entraron muy bien. Hay un plantel que es el encargado de responder en las tres competiciones. El equipo me dejó muy conforme de principio hasta el final. Fuimos dominadores del partido al completo a excepción de esa lapsus e hicimos cinco goles. Supimos responder", ha añadido.

Pellegrini resta importancia a los errores y pasa de polémicas

"Hay seguir trabajando. Ojalá nunca se cometieran errores, pero fuimos muy superiores y marcamos cinco goles. Seguimos trabajando siempre en la parte defensiva y ofensiva. No sé que mejor podría ser, quizá no haber perdido con el Levante. Siempre se puede aspirar a mas. Partido a partido queremos poder irnos superando", ha insistido sobre sus conclusiones positivas.

Tampoco le han desviado de su tono tranquilo las protestas de Osasuna, que reclaman falta de Natan sobre Rubén García en el origen de la acción del 4-2 y del penalti del 1-0. "Las vi ambas en el campo y ambas en televisión. En el penalti pega un manotazo sin necesidad, culpa del defensor. Le pega muy fuerte. Es absolutamente penal. En el caso de Natan no hay impulso fuerte para dejarse caer como se dejó. Venían manoteando y ya está", ha analizado el técnico del Betis.

Las molestias de Antony y el partidazo de Isco

"Alcancé a hablar con Antony al final. Tuvo unas pequeñas molestias musculares que no tienen que ver con el tobillo. Lo verá mañana el cuerpo médico y veremos de qué se trata", ha explicado Pellegrini sobre los gestos de dolor del extremo brasileño, que fue una de las piezas reservadas este domingo al venir arrastrando algunos problemas: "El único objetivo era ganar hoy. El once inicial lo hicimos creyendo que era el mejor para ganar. Mañana partiremos nuevamente entrenando, evaluando y viendo cuál es el mejor equipo para jugar contra el Oporto".

"Isco viene de dos lesiones que son fracturas importantes que le han impedido tener su nivel. Va sintiendo cada vez menos dolores y no lo sobrecargamos. Está prácticamente al cien por cien. Hoy lo demostró. Es un líder muy importante por lo que juega y por todo lo que transmite. Se lo merece por el esfuerzo que ha puesto para volver", ha añadido sobre el malagueño, bigoleador y MVP del Betis - Osasuna.

El Betis iguala el mejor arranque de su historia, 19 puntos de 24 posibles

"Yo me alegro mucho de que el arranque haya sido bueno. Y también del inicio en la Champions, pero la estadística está para mirarla un día y ya. Lo importante es ganar el partido siguiente y que la campaña nos deje a todos satisfechos. Ahora, a centrarnos en el partido el miércoles", ha respondido Pellegrini en Betis TV, demostrando que unos minutos después de acabar el partido ante Osasuna su mente ya estaba al cien por cien en el Oporto.

"Sabemos lo que es la Champions. Hacía 21 años que no se jugaba y es segunda vez en los 120 años de historia del Betis. Con el estadio lleno, nos corresponde hacer una buena actuación para ganar", ha añadido recordando que es el redebut en casa en la máxima competición continental.