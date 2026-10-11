Odriozola sigue los pasos de Sergio Ramos

El futbolista donostiarra ha pagado 34.000 euros por el potro más caro de una subasta celebrada en Madrid. Una afición que comparte con el exsevillista, que ha convertido su pasión por los caballos en un proyecto empresarial con su propia yeguada

La carrera de futbolista es muy corta, a pesar de que en la actualidad los jugadores están en activo más que hace una década, pero deben buscar negocios alternativos en los que invertir su patrimonio generado con el deporte. Lo más común es el sector inmobiliario, como se está demostrando en las últimas semanas, pero no es el único terreno en el que algunos jugadores invierten parte de sus ganancias. Álvaro Odriozola, propietario de la cuadra Bernardo, ha vuelto a demostrar su interés por las carreras de caballos con una compra destacada en la subasta de la Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España, celebrada en el Hipódromo de La Zarzuela, en Madrid.

El lateral de la Real Sociedad se ha hecho con el ejemplar más caro de la puja: un macho de un año, conocido como yearling en el mundo de las carreras, por el que ha pagado 34.000 euros. El potro es hijo de Noozhoh Canarias, campeón de sementales, y de Zharina, una yegua que logró una victoria en San Sebastián.

La operación se cerró a través de Ramón Avial, entrenador de los caballos de la cuadra Bernardo, que acudió a la subasta en representación de Odriozola. La elección tiene también un componente especial para el futbolista, ya que el hipódromo donostiarra es uno de los escenarios en los que más le gusta competir con sus ejemplares.

Los paralelismos entre Álvaro Odriozola y Sergio Ramos

El futbolista donostiarra comparte afición y negocio con el exsevillista Sergio Ramos, del que fue compañero en el Real Madrid. El exjugador del Sevilla también ha desarrollado una estrecha relación con el mundo equino, aunque su proyecto se centra en la cría de caballos de Pura Raza Española a través de la Yeguada SR4.

La iniciativa del camero nació de una pasión que le acompaña desde pequeño y que terminó convirtiéndose en una apuesta empresarial. La finca La Alegría, situada en Bollullos de la Mitación, en la provincia de Sevilla, se convirtió en la sede de un proyecto que ha cosechado importantes reconocimientos en el ámbito ecuestre.

Uno de sus ejemplares más destacados es Yucatán de Ramos, que conquistó el campeonato del mundo de morfología en 2018. También sobresalió Pícara de Ramos, una yegua que logró el oro en el Salón Internacional del Caballo de Sevilla en 2015 y que posteriormente fue vendida.

Aunque Odriozola apuesta por caballos de carreras de pura sangre inglés y Ramos por ejemplares de Pura Raza Española, ambos comparten una afición que va más allá del fútbol y que, en sus respectivos casos, se ha traducido en inversiones y proyectos propios.