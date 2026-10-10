Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur 2026 de F1: Verstappen logra la 'pole', con Sainz 13º y Alonso 16º

Verstappen podría hace rdoblete en Singapur tras ganar el Sprint, con Sainz saliendo decimotercero y Alonso, decimosexto

Max Verstappen sigue demostrando que Marina Bay es, al menos este año, su parque particular. Tras situarse primero en la Clasificación para el Sprint y ganar luego la prueba, celebrada esta mañana, ha repetido su dominio en la Clasificación para la carrera de este domingo y saldrá por delante de los Ferrari, con un Charles Leclerc que le ha ganado el mano a mano a Lewis Hamilton.

Los Mercedes han demostrado estar por detrás, pero, al menos, Kimi Antonelli sigue salvando los muebles y acercándose al título mundial con un cuarto puesto que le da ventaja sobre su compañero, George Russell, y máximo rival en la lucha por el título del campeonato. No obstante, éste saldrá penúltimo al haber cambiado la unidad de potencia de su motor. Sólo Hadjak lo hará detrás de él.

Verstappen, que a sus 29 años está de celebración y disputa su Gran Premio número 250 en la F1, lograba en Singapur su quincuagésima 'pole' en la categoría reina, aunque sólo es la segunda del año

En la pista urbana de Marina Bay hizo el mejor tiempo con un minuto, 31 segundos y 373 milésimas, 54 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 123 sobre el compañero de éste, Lewis Hamilton (Ferrari).

La decepción fue, una vez más, para los españoles. Especialmente para Fernando Alonso. Tras el gran resultado del pasado fin de semana y el undécimo lugar logrado en el Sprint tres horas antes, el asturiano esperaba mucho de esta sesión de Clasificación. Sin embargo, se quedó a las primeras de cambio, en el límite de la Q2 y saldrá desde la decimosexta posición.

Tres puestos por delante lo hará Carlos Sainz, que en el Sprint fue duodécimo pese a salir último y que en Singapur está demostrando muchas más aptitudes que su compañero, Alex Albon, para tratar de sacar algo positivo para Williams.

Parrilla de salida Gran Premio de Singapur 2026 F1

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:31.373

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0.054

3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.123

4. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0.189

5. Lando Norris (McLaren) +0.339

6. Oscar Piastri (McLaren) +0.487

7. Pierre Gasly (Alpine) +0.852

8. Liam Lawson (Racing Bulls) +0.996

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.408

10. Nico Hülkenberg (Audi) +1.411

11. Oliver Bearman (Haas F1) +1.535

12. Esteban Ocon (Haas F1) +1.950

13. Carlos Sainz (Williams) +2.153

14. Gabriel Bortoleto (Audi) +2.285

15. Franco Colapinto (Alpine) +2.414

16. Fernando Alonso (Aston Martin) +2.850

17. Alexander Albon (Williams) +2.916

18. Lance Stroll (Aston Martin) +3.573

19. Sergio Pérez (Cadillac) +3.750

20. Valtteri Bottas (Cadillac) +4.611

21. George Russell (Mercedes) +0.374

22. Isack Hadjar (Red Bull) Sin tiempo