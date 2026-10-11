Max Verstappen arrasa en Singapur y Antonelli da otro golpe al Mundial de Fórmula 1

El neerlandés de Red Bull no tuvo ningún problema para ganar la carrera la cual dominó de principio a fin. Charles Leclerc se tuvo que conformar con la segunda posición, mientras que Andrea Kimi Antonelli fue tercero y refuerza su liderazgo en la clasificación general del mundial de pilotos

Max Verstappen se llevó la victoria en el Gran Premio de Singapur de F1 en una carrera que dominó de principio a fin. El neerlandés demostró un ritmo muy alto que fue inalcanzable para el resto de rivales. Charles Leclerc terminó en segunda posición y Andrea Kimi Antonelli cerró el podio, aprovechándose de que Lewis Hamilton se quedó sin neumáticos debido a una estrategia cuestionable de Ferrari y a un error de Lando Norris que no estuvo fino en la batalla con el británico.

Por la parte de los españoles, Carlos Sainz terminó en la posición 14 y Fernando Alonso finalizó en el puesto 16, no teniendo opciones de acabar en zona de puntos en ningún momento.

- Así fue el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1:

La salida fue bastante limpia ya que Max Verstappen, que partía desde la pole position, mantuvo la posición de privilegio sobre un Charles Leclerc que salió mejor que el neerlandés pero al que no pudo adelantar. Por detrás de ellos, Lewis Hamilton continuó en la tercera posición, siendo seguido por Andrea Kimi Antonelli y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

El que mejor salió fue Carlos Sainz, que adelantó tres puestos y se colocó en la décima posición, mientras que el otro español, Fernando Alonso, no pudo avanzar más allá de la plaza 20 si bien es cierto que el asturiano adelantó a Valtteri Bottas.

En ese momento comenzó la procesión habitual de cada gran premio, más si se tiene en cuenta que en el circuito urbano de Singapur, Marina Bay, es prácticamente imposible adelantar. De hecho, Max Verstappen marcó un ritmo lo suficientemente rápido para no sufrir ni ser acosado por los dos Ferrari que eran sus más directos perseguidores.

La alegría le duró poco a Carlos Sainz

Todo siguió igual hasta la vuelta 7 cuando la carrera comenzó a torcérsele a Carlos Sainz. Su Williams tuvo problemas de baterías y perdió dos posiciones, saliendo, por tanto, de los puestos que dan puntos. Otro piloto que no tuvo un buen día fue uno de los protegidos de Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, que vio como la caja de cambios de su Audi dijo adiós.

En ese momento, Max Verstappen comenzó a aumentar el ritmo y puso en problemas a Charles Leclerc y a Lewis Hamilton que perdieron comba con el piloto de Red Bull que volvió a mostrar que su talento es superior al del resto cuando el monoplaza es lo suficientemente competitivo.

En la vuelta 24 comenzó el baile de paradas

De hecho, fue el británico el que inauguró las entradas a boxes en la vuelta 19 porque su neumático medio no funcionaba Hamilton puso blandos en su Ferrari cuando faltaban 43 vueltas para el final de la carrera.

Hubo que esperar a la vuelta 24 para que comenzar el baile de paradas. Primero fue Andrea Kimi Antonelli, que perdió su posición con Lewis Hamilton, y, a continuación, fue Charles Leclerc, que se mantuvo por delante de su compañero de equipo en Ferrari.

Los que se mantuvieron en pista fueron Max Verstappen, que seguía con un ritmo muy alto, y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

La carrera siguió tranquila, sin cambios, siendo el único sobresalto el abandono de Franco Colapinto en el ecuador.

Hasta la vuelta 32 aguantó Max Verstappen, momento en el que sus neumáticos blandos dijeron basta. Sin problemas, el neerlandés puso medios en su Red Bull y mantuvo la primera posición, siendo seguido por los dos Ferrari, de Leclerc y Hamilton, por el Mercedes de Antonelli y los McLaren de Norris y Piastri.

En cuanto a los españoles, Carlos Sainz no salía de la posición 14 y Fernando Alonso, con su limitado Aston Martin, mucho hacía con ir en la posición 16.

Tras el abandono de Lance Stroll, hubo cambios de neumáticos en muchos coches de cabeza, quedándose sólo en pista Max Verstappen y Lewis Hamilton. A pesar de tener ruedas más gastadas, Max Verstappen gestionó la ventaja sobre Charles Leclerc para conseguir la victoria en el Gran Premio de Singapur. No le fue tan bien a Lewis Hamilton que perdió en el podio, la tercera posición, en las últimas vueltas con Andrea Kimi Antonelli, quien también se aprovechó de un error de Lando Norris en la pelea con el británico de Ferrari.

El italiano de Mercedes, con esta tercera posición, vuelve a aumentar su ventaja en la clasificación general del mundial de pilotos de Fórmula 1 y tiene su primer título prácticamente en la mano.

- Clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: