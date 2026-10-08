F1 GP de Singapur 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1

El circuito urbano de Marina Bay acoge la 17ª prueba del Mundial de F1, a la que Fernando Alonso llega tras su mejor carrera

Marina Bay es siempre una cita muy especial, que a muchos pilotos no le gusta, pero que, para el espectador resulta espectacular. Un circuito urbano, donde se corre de noche y que cuenta con muchas curvas siempre es emocionante.

Para pilotos como Fernando Alonso es un plus que les permite sacar lo mejor de sí mismos. El asturiano ha logrado allí algunas de sus mejores actuaciones y tras acabar octavo el pasado domingo señaló que Aston Martin puede ir, incluso, mejor en Singapur.

Lo positivo para Aston Martin es que vienen de hacer su mejor gran premio cuando menos margen tienen para variar cosas, ya que no sólo hay cuatro días desde el final del primero y el inicio del segundo, sino que en Singapur no van a tener más que los primeros libres para probar cosas, ya que es uno de los seis circuitos que cuentan con prueba al Sprint y, por tanto, no habrá más libres y ya se entrará en la Clasificación de esta modalidad en la segunda cita del viernes.

En cuanto a esta 17ª cita del campeonato del mundo de F1, aparte de lo que pueda hacer Alonso y de ver en que situación están los Williams de Carlos Sainz esta semana, la atención estará puesta en lo que pase en cabeza y en si Verstappen y los Ferrari pueden seguir presionando a un Antonelli que no se deja intimidar.

Marina Bay es una pista urbana de 4.927 metros, con 19 curvas, prácticamente sin escapatorias, ni margen de error, por lo que es complicado adelantar y en la que los Safety Cars suelen alterar el caos en el que a veces se convierten las carreras. En ella, la calificación siempre es de vital importancia y esta vez hay dos.

Horarios del GP de Singapur de F1 2026

La Fórmula 1 continúa en Singapur y debido a la gran diferencia horaria entre España y este país asiático, los aficionados a la Fórmula 1 tendrán que reservar las primeras horas del día para ver la acción en pista este fin de semana. Además, al haber carrera al sprint, la acción comienza muy pronto.

- Entrenamientos libres 1: Viernes 9 de octubre a las 10:30 horas

- Clasificación sprint: Viernes 9 de octubre a las 14:30 horas

- Carrera sprint: Sábado 10 de octubre a las 11:00 horas

- Clasificación (Q1, Q2 y Q3): Sábado 10 de octubre a las 15:00 horas

- Carrera: Domingo 11 de octubre a las 14:00 horas

Dónde ver el GP de Singapur de F1 2026

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Singapur 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.