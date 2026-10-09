Fernando Alonso se lleva una decepción en el GP de Singapur y Verstappen da el golpe

El piloto asturiano sólo pudo ser 15º en la clasificación del Sprint y Aston Martin no se mostró tan competitivo como se esperaba en Singapur; Carlos Sainz saldrá último en el Sprint

En un circuito donde no es fácil adelantar y donde, al contrario que en la carrera, el Sprint será una lucha en las primeras curvas y, luego, posiblemente, conservar posiciones, Max Verstappen ha dado un golpe encima de la mesa y se ha hecho con la 'mini pole' en Marina Bay, confirmando con ello que este sábado tendrá muchas opciones de ganar la primera competición en el circuito singapurense.

El piloto neerlandés fue el más rápido y superó a un sorprendente George Russell, que salvó la honra de Mercedes ante el séptimo puesto del líder del Mundial, un Kimi Antonelli que sólo superó a Isack Hadjar entre los ocho integrantes de las grandes escuderías y que saldrá séptimo.

Verstappen acabó con la emoción y con un solo intento final se mostró inalcanzable. Aunque el resto apeló a una última oportunidad para superarle, el que más cerca estuvo fue Russell, a algo más de una décima, mientras que los Ferrari y los McLaren, pese a quedar a menos de medio segundo, nunca se vieron con opciones de mejorar su tiempo.

Aunque Charles Leclerc y Lando Norris apretaron de inicio, en cuanto el Red Bull de Verstappen puso los blandos los puso en evidencia a todos y demostró su superioridad.

En cuanto a los españoles, Fernando Alonso hizo unos buenos libres que apuntaban a que superaría la SQ1 y así fue, aunque luego sólo le dio para lograr un mejor tiempo que Esteban Ocon, por lo que saldrá decimoquinto. Su compañero, Lance Stroll, no salió en todo el día de las últimas posiciones, lo que indica que los Aston Martin, al menos este primer día, no están a la altura de las expectativas que se habían creado en el equipo.

Peor le fue a Carlos Sainz, que cada vez que se ilusiona se lleva un palo. El piloto madrileño de Williams saldrá último en el Sprint después de sufrir un problema en la entrega de potencia -que también vivieron otros monoplazas- y saldrá desde la última posición de la parrilla.

Así queda la Clasificación para la carrera al Sprint del GP de Singapur 2026

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:31.156

2. George Russell (Mercedes) +0.120

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0.243

4. Oscar Piastri (McLaren) +0.298

5. Lando Norris (McLaren) +0.431

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.546

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0.693

8. Liam Lawson (Racing Bulls) +1.185

9. Isack Hadjar (Red Bull) +1.791

10. Pierre Gasly (Alpine) +1.999

11. Franco Colapinto (Alpine)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Oliver Bearman (Haas F1)

14. Gabriel Bortoleto (Audi)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)

16. Esteban Ocon (Haas F1)

17. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Alexander Albon (Williams)

20. Sergio Pérez (Cadillac)

21. Valtteri Bottas (Cadillac)

22. Carlos Sainz (Williams)