Mike Krack, jefe de Fernando Alonso en Aston Martin: "Si hay una oportunidad, Alonso no la deja escapar. Siente que algo es posible. Estamos confiados para este fin de semana"

El responsable de pista de Aston Martin cree que el asturiano está dando señales de que puede lograr un gran resultado en el GP de Singapur

"Estaremos más en la pelea", señaló Fernando Alonso sobre lo que le espera este fin de semana en Marina Bay, un circuito donde históricamente rinde muy bien el piloto asturiano y donde quiere trasladar la gran actuación que vivió hace poco más de cuatro días en Sepang, donde acabó octavo, su mejor resultado de la temporada.

Alonso no quiere crear demasiadas expectativas ni aventurar algo que siempre es difícil, ya que según sigue reconociendo los Aston Martin no tienen "velocidad en recta". Pero eso no significa que no pueda alcanzar mejores resultados que en Malasia, donde ya también hizo su mejor Clasificación y estuvo cerca de la Q3.

"Sí, probablemente este fin de semana sea una buena oportunidad. (...) Vamos a depender mucho de los circuitos, así que probablemente este fin de semana estaremos un poco más en la pelea y en otros estaremos atrás. Así que tenemos que maximizar los buenos fines de semana y en Malasia lo hicimos bien. Haber conseguido puntos y tener un ritmo competitivo en carrera es esperanzador", reflejó el asturiano.

Si bien Fernando Alonso es optimista, pero cauto, no lo son tanto en su equipo ni tampoco en Honda. Tanto Aston Martin como los japoneses están entusiasmados con lo que logró el español en Sepang y creen que puede repetir o hacer algo mucho mejor en el Gran Premio de Singapur.

Motivos para la euforia con Fernando Alonso

De hecho, el responsable de pista de Aston Martin, Mike Krack, tiene motivos para justificar su optimismo y sólo tiene que recordar el rendimiento de Fernando Alonso en este mismo circuito urbano singapurense hace un año. "Creo que Fernando fue primero el año pasado en la FP1 y cuarto en la FP2. Y no teníamos ni el cuarto coche ni el primero. Así que creo que este es un circuito en el que tienes que llegar a la clasificación sin mucha práctica. Tienes que hacerlo bien desde el principio", señala el luxemburgués.

Esa idea justifica más la ventaja del asturiano, ya que este año apenas van a tener tiempo para probar antes de competir, ya que hay Sprint el sábado y sólo habrá una sesión de Libres antes de que empiece la Clasificación para esa carrera corta.

"Es un circuito en el que tienes que rendir al máximo en la clasificación. No hay mucho tiempo de entrenamientos previos, tienes que acertar a la primera. Y es un fin de semana al Sprint. Aquí siempre tenemos una meteorología cambiante, así que creo que puede ser una oportunidad. No debemos cometer errores. Siempre digo lo mismo porque siempre se aplica. Pero estamos bastante confiados para este fin de semana", reconoce Krack.

Mike Krack ve a Alonso ilusionado con Singapur

Por si no fueran pocos argumentos, el ingeniero de Aston Martin pone el resto de confianza en la magia de Alonso. "Es uno de esos pilotos que, si hay una oportunidad, no la fallará. Se nota en la forma en que hacemos los informes, en las preguntas... Se nota que siente que algo es posible. Es difícil de explicar, pero lo ves", afirma el luxemburgués.

Para el jefe de ingenieros de Honda Racing, Shintaro Orihara, que acompañó a Mike Krack en la rueda de prensa previa al GP de Singapur 2026, el gran resultado de Fernando Alonso en Sepang les dio un gran impulso esta semana y, según indicó, les aportó también mucha información.

"Supuso un gran impulso toda la semana, porque viajamos todos juntos desde Malasia, y luego, el lunes y el martes, se pudo ver que fue un alivio. Ha sido un desahogo conseguir buenos puntos y esto nos ayudará a todos. Ahora, al llegar a Singapur, estamos motivados para continuar. Siempre hay margen para mejorar la facilidad de conducción", confirmó el japonés.