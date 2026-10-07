La magia de Fernando Alonso deja KO a Aston Martin y eleva la euforia en Honda

El octavo puesto del español en Sepang ha permitido recoger muchos datos que podrían ser claves para el futuro de Aston Martin este mismo año

El octavo puesto de Fernando Alonso ha roto los esquemas en la F1 y hasta en su propio equipo. Cierto que los Aston Martin, tras los malos resultados de Monza y Bakú, esperaban una mejoría en el circuito de Sepang, donde la potencia de los motores no lo es todo. Y también es real que tanto Alonso como Stroll pudieron demostrar esos avances desde el primer día y acabaron bien clasificados en la Q2. Pero de ahí al octavo puesto final... es una locura.

El monoplaza verde respondió mejor de lo esperado con Fernando Alonso al volante y eso sorprendió en la propia escudería. Pero es que, además, también fue más manejable que en carreras precedentes y a los que sorprendió con eso fue a los ingenieros de Honda.

'Magic Alonso', pese a los muchos años que lleva en el gran circo y a los que lleva trabajando con los ingenieros de Aston Martin y con Honda -con quien coincidió en McLaren-, sigue sorprendiendo.

"Sí, nos sorprendió", admitía el jefe de pista de Aston Martin, Mike Krack, en SoyMotor, donde reconocía que no se esperaban ese resultado. "También nos sorprendió nuestro rendimiento y el de otros en algunas áreas... Eso es algo que necesitamos entender, pero sabemos lo que hemos cambiado en nuestro coche en los últimos fines de semana y cuánto nos aporta cada cosa", afirmaba el luxemburgués, que veía como muy positivo lo logrado por Fernando Alonso, ya que les permitiría valorar lo que han avanzado con las mejoras introducidas.

El piloto ovetense aseguró tras el Gran Premio de Bahrein -aunque se corrió en Malasia- que si allí habían sido competitivos, a priori, en Singapur, este fin de semana, deberían ir aún mejor en un circuito urbano que se adapta más a las virtudes de su coche.

Su jefe, en cambio, se lo toma con cautela. "Creo que tenemos un cierto entendimiento. Pero no diría que tenemos una forma clara de saber dónde estamos en comparación al resto de equipos. Porque, como ya dije la semana pasada, siempre es una comparación relativa. (...) Creo que necesitamos entender si la mejora de rendimiento viene de otros, de nosotros o si probablemente sea el caso de ambas cosas juntas", añadía Krack.

En Honda, entusiasmados con lo que hizo Alonso

Pese a sus palabras de mesura, no podía esconder la satisfacción por el resultado. Como tampoco lo ha hecho Honda en la previa del GP de Singapur 2026. Shintaro Orihara, ingeniero jefe de la marca japonesa, ha admitido que lo que consiguió Alonso puede ser más importante de cara al futuro de lo que muchos piensan.

El piloto español le sacó todo el jugo a su coche y dio muchos datos a los ingenieros de la fábrica nipona. "En Malasia descubrimos algunos aspectos interesantes adicionales, especialmente al rodar en condiciones de lluvia y con mucha energía disponible. El funcionamiento del motor allí era diferente al de otros circuitos", reconoce el ingeniero japonés, que no sólo valora todo lo que pudo sacar Alonso forzando al máximo a Aston Martin, sino los datos que dio en cuanto a manejabilidad.

"El fin de semana pasado nos permitió recopilar buenos datos y obtener aprendizajes que podremos aplicar de cara al próximo Gran Premio en lo que respecta a la manejabilidad. Estamos deseando afrontar el desafío que tenemos por delante", señala sobre un fin de semana y un circuito que, al ser urbano, será clave tener un coche que vaya bien en este aspecto. "Singapur es un circuito urbano, lo que significa que vuelve a ser un trazado complicado en términos de manejabilidad. Los muros están muy cerca y prácticamente no hay escapatorias. Es fundamental dar a los pilotos la confianza necesaria para llevar el coche al límite", advierte Shintaro Orihara.