Pedro de la Rosa intuyó lo de Fernando Alonso en Sepang: "Cuando llegamos a un circuito donde nadie se lo conoce, él siempre marca esa diferencia"

El embajador de Aston Martin intuyó que el ovetense podría lograr algo grande en el circuito malayo

Cuando hay lío y las circunstancias no son demasiado adversas, Fernando Alonso aparece. En Sepang luchó contra la lluvia y contra los parones, y además, no tenía las largas rectas que en Monza o Bakú lastraban a su Aston Martin. Y el resultado fue el mejor puesto de la temporada: octavo.

Estaba por encima de sus posibilidades pese a que los monoplazas verdes habían rendido bien en los dos días previos. Y sin la lluvia y todo lo que ha sucedido en este Gran Premio de Bahrein, posiblemente, no lo había logrado, pero no todo es suerte. Desde que hace más de dos décadas Alonso entró en el gran circo ha repetido esto en varias ocasiones. Por eso está considerado uno de los grandes de la historia.

Lo curioso es que el embajador de Aston Martin y comentarista en DAZN, Pedro de la Rosa, ya lo advirtió en los dos días previos. Y pocos conocen a Fernando Alonso como él.

Por lo pronto, el viernes, tras su demostración en los primeros libres, el expiloto de McLaren o Hispania señaló que estábamos ante un fin de semana propicio para el asturiano por una circunstancia concreta: el circuito de Sepang.

Alonso, entre los diez que habían pilotado en Sepang

Sólo diez de los pilotos de la actual parrilla habían corrido allí y eso es una ventaja que alguien como Fernando Alonso sabe aprovechar. "Que Fernando esté tan bien es síntoma de una cosa, y es que cuando llegamos a un circuito donde nadie se lo conoce o donde todos los pilotos necesitan esos dos, tres juegos de neumáticos para buscar el límite, Fernando ya con el primero se ha metido ahí entre los diez primeros. Ahora está el 14, es decir, siempre marca esa pequeña diferencia, que es una gozada de ver", afirmaba el catalán.

En realidad, aunque se conociera el circuito de Sepang, éste era muy diferente la última vez que estuvo allí y, sin embargo, rindió desde el primer día. El sábado fue el decimosegundo en la Clasificación y este domingo, pese a errar su equipo en la elección inicial de neumáticos, supo sacar un gran premio de todo el lío que se ha vivido en este gran premio de Fórmula 1.

El embajador de Aston Martin admitía que esperaba mucho de sus monoplazas en este trazado, pero Alonso lo había llevado por encima de lo esperado. "Esperábamos ser más competitivos aquí que en Bakú y que en Monza, y que el circuito es donde el motor cuenta más. Esa es la realidad. Pero, si quieres que te diga la verdad, esta decimosegunda y decimocuarta posición, los dos coches en la Q2 han excedido nuestras expectativas", afirmaba De la Rosa tras la Clasificación del sábado.

"Yo creo que al final no hay que restarle mérito a los pilotos porque había que meter las vueltas, estaba muy complicado, teníamos un neumático de clasificación como la vieja usanza. Yo creo que ahí Fernando y Lance también han hecho unas vueltas buenísimas cuando tocaban, las mejores vueltas del fin de semana", advertía.

Fernando Alonso avisa sobre Singapur

Los resultados le daban la razón a las sensaciones que él iba viendo y el propio Fernando Alonso ha sido el encargado de elevar las expectativas para Singapur, el próximo gran premio de F1.

"Sobre el papel es mejor que Malasia", avisa el ovetense en 'Sky Sports'. "A ver si podemos repetir o mejorar el rendimiento. Estoy emocionado", admitía tras el GP de Bahrein. Aunque no todo eran palabras positivas y también tenía advertencias para los suyos. "Íbamos bien, pero tenía mucho sobreviraje. Ajustamos un poco el alerón delantero, pero tenemos que trabajar", desvelaba sobre los problemas que ha detectado.

Aunque no quiere poner mucho énfasis en ellos después del octavo puesto logrado. "Era posible remontar porque en estas carreras siempre hay algún incidente, va a pasar algo y todo se reagrupa en algún momento de la carrera", señalaba un Alonso que tiró de veteranía en su lucha final con Norris y Hulkenberg. Y salió vencedor.