Fernando Alonso vuelve a cuestionar a la Fórmula 1 tras lo sucedido en Bahréin: "Es raro que pararan por lo de Hamilton"

El asturiano fue uno de los ganadores del fin de semana en Sepang al finalizar octavo en un año que está siendo para olvidar. La lluvia y el Safety Car le permitieron trazar una estrategia perfecta para colarse en los puntos

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que logró su mejor puesto de la temporada al acabar octavo este domingo el muy caótico aplazado Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial, que se disputó en Sepang, declaró en el citado circuito de Malasia que está contento con "el resultado, pero" que tienen "trabajo por delante todavía"

"A pesar de estar atrás al principio, veía posible avanzar; porque en estas carreras siempre hay 'safety cars' (coches de seguridad)", declaró, tras completar otra sensacional actuación, el doble campeón mundial asturiano; en el circuito en el que logró, con tres coches distintos, tres de sus 32 victorias en la Fórmula Uno: en 2005, con Renault; en 2007, con McLaren; y en 2012, cuando ganó a bordo de un Ferrari.

"Cuando la pista está delicada y unos ruedan con neumáticos de seco, otros con intermedias... sabes que siempre van a pasar algo y que todos se van a reagrupar en algún momento de la carrera", manifestó, a los periodistas de habla española presentes en Sepang, Alonso, que cuenta 106 podios en la categoría reína.

"Sabía que había que estar ahí, intentando estar en la vuelta del líder y esperar a un 'safety car' que al final llegó", comentó Fernando, en una interminable segunda juventud a los 45 años y que acaba de renovar con la escudería de Silverstone; en la pista en la que hace 23 asombró al mundo entero al convertirse, en ese momento, en el piloto más joven de la historia en salir desde la 'pole' y en subir al podio (al acabar tercero).

A Alonso, que lleva toda la temporada luchando con un AMR26 deficiente -sobre todo en su unidad de potencia, de Honda- le pareció extraño que se parara la carrera al principio, debido a los problemas del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que acabaría remontando hasta el tercer puesto.

"Hemos tenido abandonos en la mitad de las carreras de este año; y nunca se paraba la carrera. Pero estaba Hamilton en la cuneta y hubo estrés. Es raro que pararan la carrera por lo de Hamilton, pero supongo que nos lo explicarán en Singapur. Pero hay demasiada tecnología, que el espectador tampoco aprecia", opinó.

"Esperaba algo más del rendimiento en carrera, íbamos bien, pero tenía mucho subviraje, por lo que ajustamos algo el alerón delantero", explicó el capitán de Aston Martin.

"Bien por el resultado, pero tenemos que trabajar todavía", afirmó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que festejó, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

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Fernando Alonso ya ha igualado a Carlos Sainz en la tabla con siete puntos, la misma cifra que acumulan otros como Nico Hülkenberg o Esteabn Ocon.

Sin embargo, quien ha dado ya el golpe definitivo al Mundial ha sido el joven Kimi Antonelli. Con su segundo puesto y el nuevo abandono de su compañero George Russell, la distancia entre ambos es ya de 84 puntos, una distancia muy difícil de recortar en las siete citas que restan del presente campeonato.