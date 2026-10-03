Fernando Alonso justifica su renovación su mejor Clasificación del año

El asturiano ha firmado su mejor 'Qualy' en lo que va de temporada y volver a sumar ya no parece tan lejano como hace unas semanas. Su renovación con Aston Martin le ha sentado muy bien

Para como va la temporada, los españoles completaron una sobresaliente en la Clasificación del Gran Premio de Bahréin. De hecho, Fernando Alonso ha firmado su mejor 'Qualy' de la temporada. El asturiano partirá 12º tras quedarse a poco menos de medio segundo del corte definitivo para los 10 primeros.

Y curiosamente, lo ha hecho en una semana en la que, por fin, ha anunciado su renovación con Aston Martin tras varios meses de intriga y donde su retirada de la Fórmula 1 estaba en boca de todos por sus continuas quejas del reglamento y de su actual monoplaza.

Tanto él como Carlos Sainz evitaron el corte de la Q1, y en la Q2 no se quedaron excesivamente lejos de coches teóricamente superiores, por lo que son serios candidatos a luchar por la zona noble en la carrera dominical.

Un certamen que está calculado a 56 vueltas para completar un recorrido de 310,4 kilómetros y que arrancará a las nueve de la mañana, en horario peninsular español: las 07.00 horas GMT.

Además, la carrera recordará a temporadas pasadas también porque el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero en el circuito de Sepang (Malasia) tras firmar su cuadragésima novena 'pole' en la F1 -la primera de la temporada- al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 35 segundos y 130 milésimas, 298 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

Fernando Alonso, feliz por su 'Qualy'

Lo de Fernando Alonso no ha sido casualidad. Y es que su compañero Lance Stroll también superó el primer corte en el Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Sin duda, la mejor actuación en las sesiones cronometradas de este año para la escudería británica que certifican el paso adelante del AMR26 B."Ha estado bien, obviamente nuestro mejor fin de semana en cuanto a rendimiento del coche, con los dos en Q2 por primera vez este año, a 1.5 segundos de la cabeza", comentó Alonso al terminar su actuación en la jornada del sábado.

"Ha sido un paso adelante, sin duda, en cuanto a competitividad, el coche es el mismo de las últimas cuatro carreras, desde Budapest, así que depende mucho del trazado. Dependiendo de la cantidad de rectas podemos ser más o menos competitivos, pero no hay ninguna novedad en ese aspecto. Simplemente tenemos que aprovechar las oportunidades cuando llegue el fin de semana y, ojalá, mañana podamos tener una carrera limpia", subraya el bicampeón del mundo.

Pese a ello, el ovetense ha rebajado la euforia cuando le han preguntado si es favorito para puntuar el domingo: "Yo diría que no. Si miramos la temporada en su conjunto, ¿por qué deberíamos estar en los puntos mañana? Somos menos competitivos y creo que, hasta ahora, ha sido un buen fin de semana para nosotros, pero debemos mantener los pies en la tierra. Hay coches rápidos que salen detrás de nosotros, algunos con penalizaciones, que mañana vendrán con fuerza".

Sobre el certamen en Sepang, el piloto español avisa: "En las primeras vueltas de la carrera podríamos perder muchas posiciones en las rectas frente a nuestros principales rivales y luego no podremos adelantarlos, ya sea por falta de velocidad punta o porque desgastamos los neumáticos, así que sería casi un milagro estar estemos luchando contra coches mucho más rápidos que el nuestro. Si sales por delante de ellos y abres hueco, puedes gestionar los neumáticos y hacer una carrera limpia, pero si te quedas atrás porque pierdes posiciones en las primeras rectas y luego no puedes pasar por falta de velocidad punta, entonces tu carrera queda seriamente comprometida".