Fernando Alonso y Carlos Sainz sueñan juntos en Bahréin

El asturiano y el madrileño se colaron en la Q2 por primera vez juntos esta temporada y podrán luchar por la zona de los puntos en la carrera dominical

Fernando Alonso y Carlos Sainz lograron estar en la Q2 por primera vez juntos este curso.IMAGO

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia.

Verstappen, de 29 años, firmó su cuadragésima novena 'pole' en la F1 -la primera de la temporada- al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 35 segundos y 130 milésimas, 298 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

El otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar, marcó el tercer tiempo de la cronometrada principal, a 428 milésimas de su compañero, pero al estar sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla -por cambiar elementos en la unidad de potencia de su monoplaza- arrancará octavo.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que marcó el cuarto crono -a medio segundo del astro neerlandés- 'hereda' por tanto la tercera plaza, en una segunda fila que completa el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Desde la tercera hilera arrancarán los dos McLaren del inglés Lando Norris -último campeón del mundo- y el australiano Oscar Piastri, sexto en parrilla.

El inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 66 puntos de los 302 con los que lidera Antonelli- sale séptimo, desde la cuarta fila; que completa el sancionado Hadjar.

Fernando Alonso y Sainz dan la sorpresa

El francés Pierre Gasly (Alpine) arrancará noveno, una posición por delante del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), en una prueba que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón mundial, y Carlos Sainz (Williams) afrontarán desde el duodécimo y el decimotercer puesto, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -eliminado en la Q1- y el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que cayó en la Q2, pero que, en cualquier caso, arrastraba una sanción de quince puestos en la formación de salida- lo harán desde el fondo de la parrilla.

La carrera, prevista a 56 vueltas -para completar un recorrido de 310,4 kilómetros- arrancará a las nueve de la mañana, en horario peninsular español: las 07.00 horas GMT.

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Bahréin 2026

Con los dos españoles soñando por entrar en la zona de puntos, la carrera de Bahréin promete espectáculo y del bueno. Un escenario donde Max Verstappen tratará de defender con uñas y dientes su 'pole position' para seguir maquillando su temporada con Red Bull y apretar un poco la lucha por el título.

El neerlandés se mostraba así de satisfecho al bajarse de su monoplaza: "Ha sido fantástico llegar a la pole. Bastante increíble viendo cómo empezó la temporada".

En cuanto a los españoles, hay que decir que Alonso firma su mejor qualy de la temporada. El asturiano partirá 12º tras quedarse a poco menos de medio segundo del corte definitivo para los 10 primeros. Tanto Alonso como Sainz evitaron el corte de la Q1, y en la Q2 no se quedaron excesivamente lejos de coches teóricamente superiores.