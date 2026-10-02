Pequeños brotes verdes de Fernando Alonso en el Gran Premio de Bahréin

El piloto de Aston Martin ha realizado una buena sesión de entrenamientos libres para cerrar el viernes. El asturiano ha terminado en la posición número 15, a casi 1 segundo de la décima plaza, pero al menos ha salido del fondo de la clasificación, situación en la que ha estado en los últimos grandes premios

Pequeño brotes verdes para Fernando Alonso y Aston Martin en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 que se ha disputado este viernes en el circuito de Sepang (Malasia) en donde se celebra esta carrera debido a que es imposible llevarla a cabo en el país arábigo por la inestabilidad política en el Golfo Pérsico. El piloto español ha terminado en la posición 15 lo cual es un pequeño avance respecto a las últimas carreras en donde siempre ha estado en el fondo de la parrilla.

Noticias Relacionadas Donde Ver: F1 GP de Bahréin 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1

A pesar de las limitaciones que tiene el Aston Martin, ya dijo Lance Stroll que con el motor Honda tienen 2 segundos de déficit en comparación con el resto de propulsores que llevan sus rivales, Fernando Alonso ha demostrado su valía sobre el trazado de Sepang, dejando claro que tendrá opciones de entrar, al menos, en la Q2. En cualquier caso, hay que mantener la calma ya que el asturiano ha quedado a casi 2 segundos de los mejores clasificados y a casi 1 segundo de la décima posición.

No le ha ido tan bien el día a Carlos Sainz que con su Williams no ha podido pasar de la posición 17. El madrileño afronta un fin de semana complicado y con pocas aspiraciones de puntuar siempre y cuando no haya abandonos y errores tal y como ocurrió en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán en donde pudo conseguir un punto.

Charles Leclerc domina la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1

Por otro lado, la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 ha sido liderada por Charles Leclerc con su Ferrari. El de Mónaco se ha mostrado competitivo y con ganas de luchar por la victoria en un circuito en el que compite en la máxima categoría del automovilismo por primera vez ya que la F1 no corre en Sepang desde el año 2017.

Justo por detrás de Charles Leclerc ha termina Isack Hadjar, a menos de una décima con su Red Bull, demostrando que sigue en un gran momento de forma después de su buena actuación en el Gran Premio de Azerbaiyán. A continuación, Lando Norris, con el McLaren, ha sido tercero, siendo seguido por Max Verstappen, cuarto. Lewis Hamilton y Oscar Piastri han sido quintos y sexto respectivamente.

Por último, los dos pilotos que más opciones tienen de ganar el Mundial, los dos Mercedes, de George Russell y Andrea Kimi Antonelli, han sido séptimo y octavos respectivamente.

Franco Colapinto, penalizado con 15 posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto (Alpine) perderá quince puestos, el domingo, en la formación de salida del Gran Premio de Bahréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia.

El argentino de Alpine pierde diez posiciones por cambiar distintas piezas en la unidad de potencia de su monoplaza; y otras cinco por el accidente que provocó el pasado sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado en el circuito urbano de Baku; según se anunció este viernes en Sepang.