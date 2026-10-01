El jefe de Fernando Alonso entiende su postura y por qué ha renovado: "Fernando es una persona muy competitiva y creo que ve posibilidades de mejorar"

Mike Krack avisa que Alonso ha firmado su continuidad pese a que no le gusta la reglamentación del próximo año y eso es porque cree que Aston Martin va a crecer

Aunque en Bakú no le dio la razón a Fernando Alonso y dio la sensación de estar algo distanciado, el jefe de operaciones en pista de Aston Martin, Mike Krack, siempre ha defendido la continuidad del asturiano y su deseo de seguir trabajando junto a él en la escudería británica.

El ingeniero luxemburgués era de los pocos que se había manifestado públicamente, junto a Pedro de la Rosa, y lo había hecho para animar al asturiano a renovar. Por eso, una vez confirmada su continuidad ha sido uno de los primeros en mostrar su satisfacción. De hecho, cree que la presencia del asturiano en los monoplazas verdes será clave para su evolución futura.

"Fernando es una persona muy competitiva y creo que ve posibilidades de mejorar posiciones en parrilla, por eso se ha comprometido, porque cree que este equipo puede lograrlo", advierte en SoyMotor Krack, que coincide con el piloto asturiano en ver un futuro ilusionante para su equipo pese a los problemas de motor que está teniendo.

Pese a manifestar sus deseos de que Fernando Alonso siguiese, el jefe de operaciones era partidario de no presionarle y esperar que, por sí solo se convenciese de seguir. De hecho, el propio piloto asturiano ha asegurado que la duda no estaba en el rendimiento de Aston Martin, sino en la reglamentación que llega el próximo año a la F1 y que varia poco con la actual, con la que se "aburre".

Krack no quería presionar a Alonso

"Creo que cuando los contratos llegan a su fin, siempre surgen dudas... En el caso de Fernando, también estaba la cuestión de si él quería continuar. Lo he dicho muchas veces, cuando tienes a alguien con esa trayectoria y esa experiencia, hay que respetar que pida su tiempo para decidirse. No es ningún secreto que no está contento con el reglamento y quería ver cómo evolucionaba. (...) Estamos muy satisfechos de haber llegado a una conclusión. De hecho, en Madrid dijo exactamente que el reglamento es más importante que la competitividad actual. Desde entonces, nada ha cambiado respecto al reglamento de 2027 y aún así se ha comprometido", añade Krack.

Por eso es el primero en tener confianza para lo que viene. Con un reglamento que no le gusta y con dudas sobre la futura evolución de Honda, Fernando Alonso ha dado el paso y ha advertido que espera estar arriba en no demasiado tiempo. "Para que los pilotos disfruten, necesitan un coche rápido y lo mismo se aplica a los equipos. A nadie le gusta estar en la cola de la parrilla. La única razón por la que hacemos esto es para correr, competir e intentar ganar. Creo que, aunque el reglamento no sea ideal según su criterio, no debemos olvidar que él viene de una época en la que se corría al límite en todo momento. Quizás otros pilotos no vivieron esa época. Hay que tener en cuenta estos factores y, al final, comprender su perspectiva y cuáles son sus principales preocupaciones", concluye Mike Krack.

Max Verstappen, sorprendido con Alonso

La alegría por la renovación de Fernando Alonso no sólo la transmiten en Aston Martin. Algunos de sus rivales también se han referido a ella y han mostrado satisfacción de poder seguir compitiendo ante un mito de este deporte. El que mejor lo ha expresado es alguien que mantiene una gran relación con el asturiano, como es Max Verstappen.

"Alonso es un animal, le encanta competir y a mí me encanta que se quede. (...) Me gusta que Alonso esté en F1 y la motivación que tiene para seguir... yo no estoy seguro de que tenga esa motivación cuando tenga su edad", reconoce el piloto de Red Bull en la rueda de prensa oficial de la FIA previa al Gran Premio que se celebra en Sepang de este fin de semana.

El neerlandés cree, como Krack, que eso significa que ve a su equipo capaz de ir hacia arriba en un futuro próximo. "Seguro que Aston Martin también está contento de que siga y, con su experiencia les podrá guiar hacia mejores resultados", confirma Verstappen.