Aviso a Fernando Alonso sobre el motor Honda: "Nos faltan dos segundos de motor"

Lance Stroll, compañero del piloto asturiano en Aston Martin, ha señalado que el coche tiene una clara deficiencia en el propulsor en comparación con sus rivales y que será complicado que se mejore de aquí a final de temporada tal y como avanzó Pedro Martínez de la Rosa hace unos días

No pinta demasiado bien lo que resta de temporada para Aston Martin y para Fernando Alonso debido a la falta de potencia que tiene el motor Honda que propulsa el monoplaza del equipo inglés. Las últimas carreras han sido un desastre porque no solo han estado los dos coches muy por detrás sino porque también ha habido abandonos. No va a cambiar mucho la situación para Aston Martin a partir del del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana a tenor de las palabras de Lance Stroll.

"No mucho, nos está costando mucho en el lado del motor, hay mucho trabajo por hacer", ha dicho el piloto canadiense, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, antes de comenzar el Gran Premio de Bahréin que se va a disputar de manera excepcional en el circuito de Sepang, en Malasia, por la inestabilidad política que existe actualmente en el Golfo Pérsico.

Y es que las dos grandes rectas que tiene el circuito de Sepang no benefician en nada a un Aston Martin que tiene problemas de potencia con su motor Honda. "En los circuitos con largas rectas vamos peor, Budapest fue la mejor de la temporada porque no hay largas rectas y hay muchas curvas. Tenemos que trabajar la manejabilidad, estamos empujando para cambiarlo".

De hecho, Lance Stroll ha admitido que el motor Honda de Aston Martin pierde dos segundos respecto a los propulsores de sus rivales. "Nos faltan dos segundos de motor, es difícil en Bakú o Monza, si te faltan dos segundos no se puede hacer mucho. En el lado del coche empezamos tarde el desarrollo. En Hungría dimos un paso adelante, pero nos faltan entre 1,3 y 2 segundos por motor. No hay mucho que podamos hacer al respecto. Ahora mismo esa es nuestra realidad".

Lance Stroll, optimista con el futuro de Aston Martin y Honda

Lance Stroll ha desvelado que Honda está trabajando duro. "Ahora mismo estamos trabajando juntos para dar con la tecla, esperamos encontrar juntos una solución. Se han hablado muchas cosas, Honda está con el pie a tabla haciendo todo lo que puede para añadir potencia. El tiempo dirá, veremos la primera carrera de la temporada que viene".

A pesar de todos los problemas, el canadiense es optimista. "El futuro es bueno o va a ser bueno, dimos un paso adelante en Budapest con las mejoras y tenemos una dirección clara establecida".

Lo que parece claro es que tal y como dijo Pedro Martínez de la Rosa hace unos días, Aston Martin va a mejorar poco de aquí al final de temporada y que siempre estará en las últimas plazas de las carreras lo cual ha sido lo habitual en esta campaña en donde ni el motor Honda ni es diseño de Adrian Newey han cumplido con las expectativas. "Honda trajo el nuevo motor en Zandvoort y ahora, hasta el año que viene, no habrá otro. Después del jueves, cambiamos la unidad de potencia para la carrera".