Fernando Alonso, recién renovado por Aston Martin: "Subí a mi hijo de dos meses a un kart. No le pregunté a su madre, pero lo recordaré toda la vida"

El asturiano ha sido padre antes de lo planificado. En su día dijo que lo sería cuando abandonase la Fórmula 1, pero su pasión por el Gran Circo no le ha dejado otro remedio. Eso sí, intentará que sea piloto a toda costa

Fernando Alonso quiere otro piloto en casa. Eso sí, su primera decisión para ello le habrá hecho dormir en el sofá una o varias noches.

El asturiano ha renovado esta semana con Aston Martin después de hacer esperar a todos más de dos meses con sus decisión final. Entre los problemas de su monoplaza y el reglamento nuevo, el ovetense no tenía claro si seguir o no el año que viene pilotando en la Fórmula 1.

Finalmente, su dictamen ha sido positivo y se va a embolsar una suma de dinero importante el próximo curso, que sí podría ser el último si encuentra el broche deseado a su carrera.

Mientras tanto, el bicampeón del mundo sigue de cerca las nuevas generaciones con su agencia de representación y su próximo objetivo podría estar en su misma casa: su hijo. Y es que el piloto español desea que siga sus pasos y ya lo ha montado incluso en un kart a escondidas de la madre.

Fue cuando el bebé apenas contaba con dos meses de vida. La iniciativa se llevó a cabo a espaldas de Melissa, la madre del pequeño: "No le preguntamos a la madre, simplemente le pusimos el mono y dimos una vuelta despacito". Una experiencia que será "irrepetible y de gran valor personal", según el asturiano y que recordará toda su vida.

Y es que Fernando en su día dijo que la paternidad era uno de sus planes para cuando dejase la Fórmula 1, pero al final ha llegado antes de lo esperado debido a su resistencia a colgar el mono. Porque la edad tampoco perdona en el reloj de la vida.

La renovación le ha sentado a las mil maravillas

A Fernando Alonso está cuajando su semana más feliz en Aston Martin en lo que va de temporada. Y es que, a la noticia de su renovación multimillonaria, se ha sumado el doblete que han hecho él y su compañero Lance Stroll en la 'Qualy' del Gran Premio de Bahréin que se disputa en Malasia superando la Q1 por primera vez juntos este curso. Sin duda, una muestra más de que la luz ya se empieza a ver en tan negro túnel de 2026. El ovetense ha firmado la mejor actuación en las sesiones cronometradas de este año para la escudería británica que certifican el paso adelante del AMR26 B. "Ha estado bien, obviamente nuestro mejor fin de semana en cuanto a rendimiento del coche, con los dos en Q2 por primera vez este año, a 1.5 segundos de la cabeza", comentó Alonso al terminar su actuación en la jornada del sábado.

"Ha sido un paso adelante, sin duda, en cuanto a competitividad, el coche es el mismo de las últimas cuatro carreras, desde Budapest, así que depende mucho del trazado. Dependiendo de la cantidad de rectas podemos ser más o menos competitivos, pero no hay ninguna novedad en ese aspecto. Simplemente tenemos que aprovechar las oportunidades cuando llegue el fin de semana y, ojalá, mañana podamos tener una carrera limpia", subraya el bicampeón del mundo.

Pese a ello, el ovetense ha rebajado la euforia cuando le han preguntado si es favorito para puntuar el domingo: "Yo diría que no. Si miramos la temporada en su conjunto, ¿por qué deberíamos estar en los puntos mañana? Somos menos competitivos y creo que, hasta ahora, ha sido un buen fin de semana para nosotros, pero debemos mantener los pies en la tierra. Hay coches rápidos que salen detrás de nosotros, algunos con penalizaciones, que mañana vendrán con fuerza".Sobre el certamen en Sepang, el piloto español avisa: "En las primeras vueltas de la carrera podríamos perder muchas posiciones en las rectas frente a nuestros principales rivales y luego no podremos adelantarlos, ya sea por falta de velocidad punta o porque desgastamos los neumáticos, así que sería casi un milagro estar estemos luchando contra coches mucho más rápidos que el nuestro. Si sales por delante de ellos y abres hueco, puedes gestionar los neumáticos y hacer una carrera limpia, pero si te quedas atrás porque pierdes posiciones en las primeras rectas y luego no puedes pasar por falta de velocidad punta, entonces tu carrera queda seriamente comprometida".