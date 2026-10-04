Fernando Alonso obra el milagro bajo la lluvia de Sepang

El asturiano, que partió desde la duodécima posición en la parrilla de salida, aguantó y batalló contra todo y contra todos para terminar octavo y volver a sumar por segunda vez en lo que va de curso

Fernando Alonso lo ha vuelto a hacer. Si alguien pensaba que el asturiano había dada ya por finalizada su temporada, lo llevaba claro. El ovetense ha completado su mejor fin de semana de este curso al lograr salir duodécimo en la parrilla de salida y firmar una octava plaza en el Gran Premio de Bahréin.

Un certamen en el que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hizo con la victoria tras un caótico Gran Premio en el trazado de Sepang (Malasia).

La decimosexta carrera del Mundial de Fórmula Uno tuvo de todo. Arrancó con algo más de hora y media de retraso, a causa de la lluvia. Pero eso no desconcentró a un Verstappen que logró su primer triunfo del año y que ya cuenta con 72 en la categoría reina.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), por su parte, reforzó su liderato al concluir segundo, un puesto por delante del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

Carlos Sainz (Williams) acabó decimoséptimo pese a que comenzó decimotercero por culpa de un toque con Bortoleto cuando marchaba octavo en la carrera.

Así fue la alocada carrera del Gran Premio de Bahréin 2026

La carrera de Sepang dio inicio de una forma totalmente alocada, con algunos pilotos apostando por llevar neumáticos intermedios y otros de seco. Y dicha elección llevó a algunos como Lewis Hamilton a caer desde la segunda posición a la parte trasera.

Max Verstappen luchó contra los dos pilotos de Mercedes desde el inicio. Y en la vuelta 9 de 55, Valtteri Bottas provocó un coche de seguridad justo cuando parecía igualarse el rendimiento de los neumáticos intermedios y de seco, lo que permitió a los pilotos con intermedios parar en boxes de gorma "gratuita" y todo se igualó de nuevo, aunque los grandes perjudicados, nuevamente, fueron los de las gomas de seco.

En la resalida, Verstappen consiguió adelantar a Antonelli para colocarse líder, con un ritmo realmente bueno que mantuvo al holandés en la primera posición hasta el final para por fin lograr su primera victoria de la temporada, ya que ni siquiera un reinicio final tras un Safety Car provocado por Alex Albon le puso en aprietos.

El podio parecía ser cosa de los Mercedes, pero Russell abandonó por una avería en su Mercedes con el SC en pista en las últimas vueltas, viendo como su rival por el título y compañero Antonelli se llevaba un segundo puesto muy beneficioso para él. Quien completó el top 3 fue Hamilton tras una remontada espectacular.

Charles Leclerc también lo hizo muy bien para remontar y acabar cuarto, mientras que Isack Hadjar sufrió muy en las últimas vueltas y acabó quinto tras verse superado por ambos pilotos de Ferrari.

Sexto fue Oscar Piastri, seguido por Liam Lawson séptimo y un Fernando Alonso que cuajó una gran carrera con remontada incluida para meter a su Aston Martin en la octava posición, sumado a una defensa impresionante final ante un Lando Norris que pagó muy caro un error en las últimas vueltas con el coche de seguridad en la pista. El top 10 lo cerró Arvid Lindblad tras una dura batalla final con Nico Hulkenberg.