El nuevo apodo que ha recibido Fernando Alonso en la parrilla de Fórmula 1 a sus 45 años

El piloto asturiano volvió a sorprender a todos los pilotos cruzando la meta en octava posición tras un alocado Gran Premio de Bahréin. Algunos como Oscar Piastri tienen claro como deben llamarlo a partir de ahora

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, logró su mejor puesto de la temporada al acabar octavo el pasado domingo en el caótico Gran Premio de Bahréin.

En la decimosexta prueba del Mundial, que se disputó en Sepang (Malasia), el asturiano volvió a demostrar sus mejores habilidades al volante cuando el resto se pone nervioso. Y fruto de ello, aun teniendo peor que coche que muchos, acabó en la zona de puntos.

"Estoy contento el resultado, pero hay trabajo por delante todavía", manifestó el ovetense. "A pesar de estar atrás al principio, veía posible avanzar; porque en estas carreras siempre hay 'safety cars' (coches de seguridad)", declaró, tras completar otra sensacional actuación en un trazado donde logró, con tres coches distintos, tres de sus 32 victorias en la Fórmula Uno: en 2005, con Renault; en 2007, con McLaren; y en 2012, cuando ganó a bordo de un Ferrari."Cuando la pista está delicada y unos ruedan con neumáticos de seco, otros con intermedias... sabes que siempre van a pasar algo y que todos se van a reagrupar en algún momento de la carrera", recalcó el piloto español.

Oscar Piastri bautiza a Fernando Alonso de nuevo

El asturiano ha vivido siempre acompañado del mote de 'Magic' Alonso por su forma de pilotar. Sus maniobras en los circuitos le hacen ser admirado por el resto de la parrilla pese a que no esté en condiciones de luchar por el título.

Y tras lo sucedido en Sepang, el piloto de Aston Martin ya tiene nuevo apodo. Se lo ha dado Oscar Piastri, quien se sorprendió de verle cruzar la meta en octava posición el pasado domingo.

El ingeniero del australiano comenzó a repasar la clasificación final por radio después de que el de McLaren hubiese terminado en sexto lugar después de una carrera complicada para ellos. "Sí, has oído bien. Alonso es P8. Y la respuesta de Piastri fue genuina como ella sola: "Wow. Siempre el maestro del caos".

Y es que, siempre que las condiciones meteorológicas perjudican a un Gran Premio, el asturiano se encarga de sacarle brillo a su coche, sea cual sea.

Esta vez tuvo que reconstruir su carrera después de que la apuesta inicial por los neumáticos de seco de Aston Martin no funcionase. A partir de ahí fue recuperando terreno sabiendo leer en todo momento la aparición del coche de seguridad, las estrategias cruzadas y una gestión energética especialmente delicada con los monoplazas de 2026.

Llegó a tener en las últimas vueltas una batalla titánica con el otro McLaren, el pilotado por Lando Norris, pero el de Aston Martin supo conservar ese octavo puesto que tanto trabajo le había costado conseguir.

Una pelea de colocación, batería y defensa le resultó suficiente para que el británico no terminase superándole. "Sabía que había que estar ahí, intentando estar en la vuelta del líder y esperar a un 'safety car' que al final llegó", comentó el asturiano.

Pese a ello, fue también una carrera complicada para él: "Esperaba algo más del rendimiento en carrera, íbamos bien, pero tenía mucho subviraje, por lo que ajustamos algo el alerón delantero".

Ahora, ya cuenta con siete puntos en su casillero y el ovetense desea seguir maquillando otra temporada para olvidar en Silverstone. Con su contrato recién renovado, Fernando desea empezar a ver, de una vez por todas, brotes verdes en su cuarta temporada con Aston Martin.