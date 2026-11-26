El piloto asturiano no participará hoy en el Media Day del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, aunque se espera que pueda recuperarse a tiempo para viajar y correr el viernes la FP2

Aston Martin llega al Gran Premio de Qatar con esperanzas de poder pelear en la zona media e, incluso, entrar en los puntos. Al menos, al venir de vivir una de las peores carreras de la temporada en Las Vegas, saben que con poco que hagan mejorará la imagen ofrecida.

Allí, Fernando Alonso dejó su puesto en los primeros libres a Jak Crawford. Sorprendió, pues ya había cumplido con la exigencia mínima que obligan las normas de la Fórmula 1. Sin embargo, desde la escudería aseguraban que estaba previsto para foguear al piloto de pruebas de Aston Martin, que tiene muy pocas oportunidades a lo largo del año.

Si aquello sorprendió, más lo ha hecho que, de nuevo, se anunciara el miércoles que Crawford ocuparía la plaza de Alonso en Losail este viernes. La decisión, según la escudería estaba tomada. Y tal vez sea porque el piloto estadounidense apenas pudo salir con el coche en Las Vegas y no hizo ni siquiera tiempos por culpa de la lluvia.

Alonso llegará a tiempo para la FP2

Sin embargo, que no llegara a la primera sesión del viernes no justificaba que el piloto asturiano tampoco apareciera este jueves en el 'Media Day' que se celebra en el Circuito Internacional de Qatar. Desde la escudería con sede en Silverstone han aclarado que el español está tratando de recuperarse de una infección vírica que contrajo el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas.

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin / Imago

"Fernando se perderá el día de medios hoy mientras continúa recuperándose de una infección viral contraída hacia el final del fin de semana del GP de Las Vegas", señala un comunicado difundido por su equipo.

Un cambio previsto en Aston Martin

Según un portavoz de Aston Martin, Fernando Alonso "está descansando para recuperarse del todo" de ese proceso vírico. "Se está recuperando bien y está previsto que regrese al paddock el viernes", añaden. Su regreso al paddock, por tanto, está previsto en principio para mañana viernes, con tiempo para poder participar en los segundos entrenamientos Libres del GP de Qatar 2026.

Ante la duda de si el hecho de que Craworfd le sustituyera se debía a esto, desde la escudería británico han aclarado que no, que era algo previsto en la planificación del equipo. Su ausencia este jueves, por tanto, no implica ningún cambio en sus planes del fin de semana.

El ovetense ya está deseando acabar estas dos últimas carreras de la temporada para centrarse en su próximo objetivo, un Rally Dakar 2027 que correrá con Prodrive y Aston Martin y en el que tratara de servir de apoyo al mítico piloto de rallies Sebastián Loeb.