El entrenador del conjunto madrileño elogia al cuadro verdiblanco, al que su equipo se medirá el próximo sábado en La Cartuja, aunque confía en dar "la mejor versión" de sí mismos para lograr la primera victoria fuera de casa

El Rayo Vallecano visitará este próximo sábado La Cartuja (a las 14:00 horas) para medirse a aun Real Betis que viene de vencer en Champions ante el Slovan de Bratislava (0-2) y tratará de resarcirse en LaLiga después de acabar con sabor amargo en El Gran Derbi frente al Sevilla FC de la pasada jornada. Pero el técnico franjirrojo, Beñat San José, no se fía del posible cansancio de un cuadro verdiblanco del que dijo que "tiene lanzadores extraordinarios y una plantilla con dos onces titulares", avisando de la importancia de "dar la mejor versión" para llevarse el triunfo de La Cartuja.

No descarta dar la campanada: "A veces de escenarios difíciles sale la oportunidad de sumar"

El cuadro madrileño, por su parte, llega a este partido tras encadenar dos derrotas seguidas y sumar sólo tres puntos de los últimos doce en juego. "Queremos dar nuestra mejor versión y ante el Betis, en su estadio, tendremos que hacerlo todavía más si cabe. A veces, de esos escenarios a priori difíciles salen las oportunidades de sumar y poder conseguir nuestra primera victoria de visitante”, afirmó el preparador vasco en conferencia de prensa.

“El Betis tiene una plantilla con dos onces titulares y esperamos a su mejor equipo. Además tiene unos lanzadores extraordinarios y tienen distintas variantes en pelota parada. Es un rival que está en gracia", confesó el donostiarra sobre su rival, consciente de que tendrán que hacer "un gran partido" en La Cartuja para sacar algo positivo.

"Estamos preparados. Me siento muy identificado con el equipo. Como todos, tenemos fases mejores y peores pero la mejora está constante”, añadió e ex del Eibar.

Pocos goles a favor y muchos en contra: "Lo que más me preocuparía es que fuéramos un equipo que no propone"

Su Rayo Vallecano ha marcado 15 goles en 12 partidos y ha encajado 22, una cifra que supone casi dos por encuentro de media, un número que hace difícil rentabilizar en puntos los pocos tantos que marca. “Lo primero que hay que trabajar es en analizar las cosas de forma muy concreta. El gol es responsabilidad de todo el equipo y cuando no ganas se centra más en los detalles que no has conseguido. Nosotros lo único que pensamos es que esta Liga es muy competitiva y en trabajar para tener los argumentos ofensivos", apuntó al respecto Beñat.

"Ahora el equipo está más sólido. El otro día el Valencia sólo nos hizo una ocasión y nuestro sello sigue intacto. Ante equipos replegados tenemos que buscar ese equilibrio. Lo que más me preocuparía es que fuéramos un equipo que no propone. Al final los goles son los que te marcan absolutamente todo y es lo que queremos conseguir para sacar fruto a todo nuestro juego", manifestó.

Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano. / Imago

Autocrítico con su Rayo Vallecano: "Tenemos que hacer más méritos para sumar y estar más arriba"

"Jugar bien al fútbol es hacer ocasiones para meter gol y, en este sentido, está en mí como entrenador en aumentar esa cifra goleadora. La verdadera presión de todo está a final de temporada", añadió sobre la producción ofensiva de un Rayo que está situado en decimosexta posición con 12 puntos, empatado con el Getafe, que está en descenso.

Por ello, Beñat San José, en su estreno como entrenador en Primera división, es consciente de que tienen que dar un paso más para alcanzar los objetivos. "Tenemos que hacer más méritos para sumar y estar más arriba. Esta Liga es así, sumas dos victorias seguidas y te asomas a los puestos de arriba. Ojalá salgamos de abajo cuanto antes. Estamos trabajando bien con unos márgenes de mejora que tenemos que llevar a cabo”, concluyó.