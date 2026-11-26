El coche deportivo que conducía delantero gabonés chocó con otro vehículo cuando se dirigía al entrenamiento, si bien no hubo que lamentar daños personales e incluso pudo participar en la sesión con normalidad

Pierre-Emerick Aubameyang se ha llevado un susto. Esta vez no ha sido ninguna lesión la que ha hecho torcer el gesto al delantero del Deportivo de La Coruña, sino un leve accidente de tráfico. El mismo se producido pasadas las 9 de la mañana, cuando se dirigía a la ciudad deportiva de Abegondo para entrenarse a las órdenes de Antonio Hidalgo, momento en el que el coche deportivo que conducía chocó con otro vehículo en el kilómetro 16 de la AP-9 en Piadela, cerca del enlace con la A6.

Por fortuna no ha habido que lamentar daños personales, solo materiales. De hecho, tras el incidente, el internacional gabonés pudo reanudar la marcha hacia el cuarte general blanquiazul, que se encuentra a unos 25 kilómetros de La Coruña, por una vía que es utilizada a diario por todos los integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico deportivistas.

Pudo llegar al entrenamiento: "Un pequeño susto"

Así, Aubameyang llegó a tiempo para participar sin problemas en la sesión, aunque el percance sufrido fue uno de los temas más comentados de la jornada y se le pudo ver explicando a sus compañeros sobre el césped la forma en la que se produjo el accidente. En el mismo, su Ferrari F12 N-Largo apenas sufrió daños, pero el otro vehículo sí tuvo que se retirado de la autopista por una grúa.

“Fue un pequeño susto, son cosas que pasan en la vida, y lo más importante es que la persona que tuvo el accidente está bien y yo también. Después de las cosas malas vienen las buenas”, explicó el atacante de 37 años, para restar importancia de ese modo a lo sucedido.

Aubameyang celebra u gol con el Deportivo de La Coruña. / Imago

"Con muchas ganas" de enfrentarse al Barcelona

De este modo, Aubameyang no tendrá ningún problema para enfrentarse al FC Barcelona, que visitará Riazor el próximo domingo a las 16:15 horas. Un choque especial además para el africano, que vistió la camiseta azulgrana durante la segunda mitad de la campaña 21/22, firmando 13 goles en 24 encuentros. Un notable rendimiento que permitió al club catalán traspasarlo por 12 millones de euros al Olympique de Marsella, que lo vendió a su vez este pasado verano al Deportivo por 1,5 millones, tras haber aterrizado a coste cero tras rescindir con el Arsenal. "Estoy con muchas ganas", comentó sobre dicho partido en sala de prensa.

Los números de Aubameyang

En La Coruña, por su parte, el ex del Milan, el Borussia Dortmund o el Chelsea, entre otros, también arrancó con buen pie, anotando cinco goles en las primeros cinco jornadas de LaLiga, a lo que sumó dos asistencias. Pero desde entonces no ha vuelto a ver portería.

Entre medias se perdió tres encuentros ligueros por una lesión de menisco, además del estreno en la Copa del Rey. Pero el pasado fin de semana regresó a la titularidad ante el Alavés después de dos choques saliendo desde el banquillo, aunque antes sufrió otro susto por unas molestias de ﻿tobillo que finalmente no le impidieron ser de la partida frente a loa vitorianos.