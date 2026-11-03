Antonio Hidalgo se rinde a Aubameyang tras su regreso: "Ha sacrificado muchas cosas para estar con nosotros"

Antonio Hidalgo analiza la remontada del Deportivo ante Osasuna, rompe su silencio sobre los problemas defensivos y se rinde a Aubameyang, protagonista en su regreso tras cinco semanas de baja

El Deportivo necesitaba una noche así y Riazor terminó celebrando mucho más que tres puntos. El conjunto de Antonio Hidalgo consiguió dejar atrás su mala dinámica en LaLiga EA Sports con una remontada ante Osasuna (2-1), en un encuentro que también dejó una noticia especialmente esperada: el regreso de Pierre-Emerick Aubameyang después de cinco semanas alejado de los terrenos de juego por una operación de menisco.

El entrenador blanquiazul acabó satisfecho con la respuesta de sus futbolistas, especialmente por la manera en la que gestionaron un marcador adverso. El Dépor se marchó al descanso por detrás después de que Ante Budimir aprovechase un error en la salida de balón de Leo Román en el minuto 33. Sin embargo, lejos de precipitarse, los gallegos mantuvieron la calma y encontraron el camino hacia una victoria que se resistía desde hacía seis jornadas.

"Hemos sido capaces de darle la vuelta al marcador con mucho trabajo y sobre todo mucha calma para no suicidarnos", explicó Hidalgo tras el encuentro. El técnico puso así el acento en la fortaleza mental de un equipo que no dejó de buscar la portería de Sergio Herrera y que terminó encontrando el premio en los últimos compases. La reacción llegó después del descanso. Mario Soriano igualó el encuentro en el minuto 64 con un lanzamiento de falta que sorprendió al guardameta rojillo. A partir de ahí, el Deportivo siguió insistiendo hasta que, en el 88, Nsongo Bil aprovechó el rechace de Sergio Herrera después de un remate de cabeza de Aubameyang para completar la remontada.

Aubameyang vuelve antes de lo previsto y marca la diferencia

Una de las imágenes de la noche fue, sin duda, la vuelta de Aubameyang. El delantero gabonés llevaba cinco semanas de baja después de pasar por quirófano para solucionar sus problemas de menisco y su regreso se esperaba más adelante. Sin embargo, el futbolista de 37 años ha trabajado contrarreloj para volver cuanto antes y pudo disputar los últimos 24 minutos del encuentro.

Su entrada en el terreno de juego, en el minuto 69, estuvo acompañada de una gran ovación de Riazor. Y no tardó en dejar su huella. En el tramo final conectó un remate de cabeza que obligó a Sergio Herrera a intervenir con una gran parada, aunque el rechace quedó muerto en el área y Nsongo Bil apareció para enviar el balón al fondo de la portería. Hidalgo no escondió su satisfacción por recuperar a una de sus principales referencias ofensivas."Aubameyang ha hecho todo lo posible para volver rápido, ha sacrificado muchas cosas para estar con nosotros y nos ha dado ese remate que ha propiciado ese gol de Nsongo. Es un jugador muy especial para nosotros", destacó.

El técnico también quiso poner en valor el compromiso del delantero durante su recuperación, consciente de lo que puede aportar al equipo en una temporada exigente. Su regreso supone un refuerzo importante para un Deportivo que todavía tiene futbolistas en la enfermería, como Marc Casadó, Bright Ede y Zakaria Eddahchouri.

El Deportivo respira en la clasificación, pero sigue teniendo una asignatura pendiente

La victoria ante Osasuna tiene un valor añadido por el momento en el que llega. El Deportivo llevaba seis partidos consecutivos sin conseguir los tres puntos y necesitaba un triunfo que le permitiese recuperar confianza y tomar distancia respecto a los puestos de descenso. "Es una buena victoria, tenemos ya que centrarnos en el partido de Barcelona y esto va de ganar y hoy sumamos tres puntos", señaló Hidalgo, que no quiso perder de vista el siguiente compromiso pese a la alegría por lo conseguido en Riazor. Con este resultado, los coruñeses alcanzan los 14 puntos y se colocan en la octava posición, cuatro por encima de la zona de descenso y a tres de los puestos europeos.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. El Deportivo continúa sin conseguir cerrar su portería en Liga y ya acumula once jornadas consecutivas encajando, una circunstancia que empieza a generar preocupación. Leo Román, titular habitual para Antonio Hidalgo, volvió a quedar señalado después del error que permitió a Budimir adelantar a Osasuna.