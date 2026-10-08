Aubameyang da la última hora sobre la lesión que descolocó al Deportivo de A Coruña: "No sé lo que me queda, pero cada día estoy mejorando"

El delantero gabonés, que se ha perdido los dos últimos encuentros (amistosos) del cuadro de Antonio Hidalgo, recibió este jueves un premio por su gran arranque de temporada. "Era un córner, fui con la pierna derecha en alto para salvarla, que no saliera. Y, al aterrizar, me hice daño", explicó sobre el instante de su lesión ante el Betis

El Deportivo de A Coruña perdió el pasado 20 de septiembre al que hasta el momento estaba siendo su mejor futbolista de la temporada: Aubameyang. El gabonés cayó lesionado en el partido ante el Real Betis y este jueves, en un acto en el que una conocida marca de cervezas le ha dado el premio a jugador del mes en el cuadro gallego, ha explicado en qué punto se encuentra de su lesión.

Aubameyang aclara en qué momento se encuentra su lesión

Aubameyang calificó el premio recibido como un 'gracias' por parte de la afición del Deportivo de A Coruña: "Estoy muy contento con el premio. Colecciono muchos premios en mi carrera, pero este es muy especial. Para mí es como un 'gracias' grande de la afición, de la gente aquí en Galicia, y estoy muy contento".

Ya cuestionado sobre su lesión, Aubameyang no se atrevió a poner un plazo de cuánto le queda para volver a estar disponible para Antonio Hidalgo: "No sé lo que me queda, pero cada día estoy mejorando. Ya las muletas están fuera. Caminando poco a poco. Estoy empezando con la bici, pero vamos a ver. Lo más importante es no sentir molestias en la rodilla y, de momento, bien".

Aubameyang no se pone plazos para volver al Deportivo de A Coruña

Insistido el jugador del Deportivo de A Coruña sobre su vuelta al equipo, Aubameyang apostó por ir poco a poco y apuntó a el momento de verse correr como un punto de referencia: "Voy a ir poco a poco. Lo que va a determinar el tiempo es cuando salga al campo, cuando me vea correr. Pienso que eso será lo más importante; ahí ves las sensaciones y cómo estás de verdad".

También tuvo tiempo Aubameyang para bromear sobre el número de kilómetros que está haciendo en este proceso de recuperación: "De momento, gimnasio, estoy haciendo bicicleta… el Tour de Francia, casi. Lo que me han dicho es entre 6 y 8 semanas… pero a ver cómo va la cosa. De momento está mejorando día a día. ¿Volteretas? Seguro, 100 por 100. Primero recuperarme, pero luego veremos más volteretas".

El momento exacto de la lesión de Aubameyang

Aubameyang explicó en qué momento exacto se produjo su lesión ante el Real Betis: "Durante el partido. En la acción misma. Era un córner, fui con la pierna derecha en alto para salvarla, que no saliera. Y, al aterrizar, me hice daño. Pensé que a lo mejor pasaba, pero en los esprint de después no podía ir al 100 por 100. Ahí tenía pinta de que no estaba bien. Después del partido, como estás en caliente, no lo sientes mucho, pero el día después me levanté fatal. Y ahí ya dije que teníamos que mirar lo que tenía". Auba también reconoció que es la primera vez que se lesiona 10 días: "Es la primera vez que me lesiono más de 10 días en mi carrera. Pero esto quiere decir que tengo que ver cómo está la rodilla, tengo una rodilla nueva y toca empezar".

Por último, Aubameyang reconoció que lo bien que le recibió la afición del Deportivo de A Coruña ha sido clave para su gran arranque de temporada: "Desde que llegué estoy muy bien porque la gente está muy bien conmigo. Por eso he empezado así. Antes de la temporada me había preparado muy bien para hacer cosas buenas para este club. Pasó lo que pasó, ahora toca mirar hacia adelante".