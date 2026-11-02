Deportivo 2-1 Osasuna: Vuelve Aubameyang y el Dépor corta la mala racha

El conjunto de Antonio Hidalgo remonta en la segunda parte para cortar una racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria

El Deportivo volvió a celebrar una victoria siete jornadas después al imponerse por 2-1 a Osasuna en Riazor, gracias a un gol de Nsongo en el minuto 87. El conjunto gallego fue superior durante buena parte del encuentro, pero se encontró con un inspirado Sergio Herrera, que evitó en varias ocasiones el tanto local. Sin embargo, un error de Leo Román permitió a Budimir adelantar a los navarros, antes de que Mario Soriano restableciera la igualdad con un potente disparo desde fuera del área al comienzo del segundo tiempo.

La principal novedad en el once de Osasuna fue la presencia de Sergio Herrera bajo palos. El guardameta, que había perdido la titularidad durante las últimas cinco jornadas de Liga, incluidas las dos primeras con Jagoba Arrasate al frente del equipo, respondió a la confianza con dos intervenciones de mérito en los primeros diez minutos.

El Deportivo salió decidido a dominar y encontró pronto espacios para hacer daño. En el minuto 3, una falta de entendimiento entre Catena y Boyomo permitió a Yeremay Hernández iniciar una contra peligrosa, aunque Sergio Herrera evitó el gol en el mano a mano. Poco después, un nuevo error de Catena en la salida de balón volvió a dejar al extremo canario en una situación favorable, pero el portero rojillo respondió otra vez con una gran parada.

Error de Leo Román que cuesta caro

El ritmo del encuentro fue muy elevado desde el inicio, con un Deportivo que encerró a Osasuna en su propio campo y aprovechó la velocidad y profundidad de sus extremos. Superada la primera mitad del periodo, Sergio Herrera volvió a ser protagonista al realizar una espectacular estirada para desviar un disparo de Mella.

La falta de acierto de los locales terminó pasando factura. En el minuto 33, un fallo de Leo Román en la elaboración desde atrás, una acción que se sumaba a otros errores recientes del guardameta y que había generado críticas entre la afición deportivista, acabó con el balón en los pies de Budimir. El delantero croata aprovechó el regalo para firmar el 0-1, después de una buena combinación entre Dubasin y Moi Gómez.

El tanto afectó al Deportivo, que estuvo cerca de encajar el segundo antes del descanso. Budimir dispuso de una nueva oportunidad, pero Giménez apareció con un providencial cruce para evitar el gol de Osasuna.

Remontada tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, Antonio Hidalgo introdujo a Adama Traoré en sustitución del italiano Quagliata para buscar una reacción de su equipo. El Deportivo todavía no había encontrado su mejor versión, pero una falta de Catena en las inmediaciones del área le ofreció una buena oportunidad. La estrategia preparada por los gallegos dio resultado: Luismi Cruz asistió y Mario Soriano conectó un potente disparo para batir a Sergio Herrera y establecer el 1-1 en el minuto 64.

El empate dio nuevos bríos al conjunto local, que estuvo muy cerca de completar la remontada con un lanzamiento de falta directa de Luismi Cruz que terminó estrellándose en el larguero.

Posteriormente, ambos técnicos movieron sus banquillos. En el Deportivo, Aubameyang entró por Luismi Cruz, mientras que Osasuna dio entrada a Osambela y Rubén García en lugar de Raúl Moro y Dubasin, respectivamente.

Los navarros tuvieron dificultades para contener el empuje deportivista y acabaron cediendo en los minutos finales. En el 87, una gran jugada individual de Adama Traoré terminó con un remate de cabeza de Aubameyang. Sergio Herrera consiguió rechazar el balón, pero Nsongo estuvo más rápido que los defensores y aprovechó el rechace para marcar el 2-1 definitivo y desatar la euforia en Riazor.

- Ficha técnica:

Deportivo: Leo Román; Altimira, Loureiro, Giménez, Quagliata (Traoré 56'); Amatucci, Mario Soriano (Riki 89'); Mella (Ximo Navarro 89'), Luismi Cruz (Aubameyang 69'), Yeremay y Nsongo Bil.

Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Jon Moncayola (Arguibide 78'), Moi Gómez, Iker Muñoz; Raúl Moro (Osambela 69'), Dubasin (Rubén García 69') y Budimir (Raúl García 78').

Goles: 0-1 (33') Budimir; 1-1 (64') Mario Soriano; 2-1 (87') Nsongo Bil.

Árbitro: Jon Ander González (comité vasco). Amonestó a Moi Gómez , Catena, Abel Bretones y Barja, por parte de Osasuna.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga, disputado en el estadio municipal de Riazor ante 28.831 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda y Los Yébenes, así como por Francesco Milani, vicecónsul honorario de Italia y habitual del estadio de Riazor, y Carlos Souto Barral, socio de oro del Deportivo desde 1974.