Mario Hezonja cambia el camino para su regreso

El ala-pívot croata está ganando protagonismo en los Cavaliers y está a 13 días de asegurarse un contrato para toda la temporada

La salida de Mario Hezonja, este verano, del Real Madrid trajo cola. No tanto porque se quisiera ir y pagara su cláusula NBA, ya que es algo que se sabía que ocurriría tarde o temprano, sino porque se interpretó como que era una maniobra para luego recalar en el Dubai Basketball o el Panathinaikos, que están pagando fichas mucho más altas de las que recibía en el club blanco.

Finalmente, llegaron a un acuerdo ambas partes y Hezonja regresó a la NBA para jugar en los Cavaliers de James Harden y Donovan Mitchell. Y aunque comenzó con alguna duda, está ganando protagonismo en los últimos partidos y ya ha dejado claro que este paso no es un trampolín para regresar de forma inmediata.

Si la estrella croata permanece más allá del 15 de noviembre, se le garantizará el contrato todo el año. Y viendo lo que está jugando en los últimos partidos, parece seguro. Mario Hezonja está teniendo un rol secundario pero ha jugado en torno a los 20 minutos en los últimos encuentros y promedia 7,5 puntos, 5,2 rebotes y 2 asistencias por encuentro. Y cada vez tiene más protagonismo en el equipo entrenado por Kenny Atkinson.

El jugador se ve creciendo en su regreso a la NBA siete años después y asegura que puede ir a más. "Se ve en los entrenamientos, se ve en todo si uno observa y presta atención, algo que esta franquicia hace a un nivel altísimo", indica el croata, que quiere triunfar en su segunda etapa en la Liga norteamericana.

Luka Doncic saca su versión más brutal

Otro balcánico salido del Real Madrid, Luka Doncic, ha sido el gran protagonista de la última jornada en la NBA con una exhibición monumental al frente de Los Angeles Lakers.

El base esloveno lideró el triunfo angelino ante Toronto Raptors (131-125) con una actuación espectacular: 45 puntos, 15 rebotes, seis asistencias y cinco robos. El exjugador merengue anotó ocho triples y fue decisivo para que los Lakers recuperasen la senda de la victoria.

Los Lakers dominaron buena parte del encuentro y llegaron al último cuarto con 22 puntos de ventaja, pero Toronto reaccionó con un parcial brutal que puso emoción al desenlace, aunque no les dio.

Hugo González, titular, y Jordi Fernández se estrena

En cuanto a los españoles, Jordi Fernández pudo al fin cantar victoria con sus Nets ante unos Pacers que siguen sufriendo la ausencia de Tyrese Haliburton.

Hugo González, por su parte, fue titular en unos Boston Celtics que ganaron por 97-108 a los Orlando Magic. El madrileño aportó siete puntos en casi catorce minutos.

También tuvo minutos otro excanterano blanco, como Baba Miller, con los Clippers, aunque éstos cayeron tras el partidazo del novato de origen dominicano Yaxel Lendeborg, que anotó 37 puntos y seis triples. Miller acabó con dos puntos y dos rebotes en seis minutos de juego.

Resultados de la NBA hoy 2 de noviembre

Boston Celtics 108-97 Orlando Magic

Brooklyn Nets 98-90 Indiana Pacers

Golden State Warriors 124-112 LA Clippers

Los Angeles Lakers 131-125 Toronto Raptors