Aday Mara sigue ganando y LeBron James ya saborea remontadas que no veía en los Lakers

El pívot aragonés tuvo una participación similar a la de su debut en la NBA, aunque no estuvo tan acertado; Shai Gilgeous-Alexander rompió una racha de dos años

LeBron James contra el equipo que le lanzó y que le quería, los Cavaliers, y un gran duelo en el Oeste entre los Thunder y los Nuggets de Jokic. Tras una jornada en la que jugaron la mayoría de los equipos de la NBA, la tercera fecha sólo tenía reservados dos encuentros, aunque ambos muy vistosos.

Aunque se esperaba mucho del duelo del Oeste, no fue el más divertido. Y, de hecho. Shai Gilgeous-Alexander terminó con 17 puntos y rompió su racha de 141 partidos consecutivos de temporada regular con 20 puntos o más en su haber. El canadiense, que sólo convirtió seis de sus 19 tiros de campo, no se quedaba por debajo de esa cifra desde el 30 de octubre de 2024. Y, de hecho, sólo anotó dos puntos en la primera mitad.

Por fortuna para su equipo, tiene potencial de sobra para ganar sin él. Y eso que esta vez, Aday Mara no ofreció el rendimiento de su primer partido en la NBA, aunque con su poder intimidatorio aporta mucho más que puntos y estadísticas. El aragonés aportó dos puntos, tres rebotes ofensivos, un robo y un tapón en 12.41 minutos de juego.

Jalen Williams, que encabezó la anotación de los Thunder con 21 puntos, fue el mejor del partido; mientras que, por los Nuggets, Aaron Gordon fue su máximo anotador con 20 puntos. Como Shai, Nikola Jokic tampoco brilló. el serbio anotó trece puntos, cogió siete rebotes y dio cinco asistencias, con cinco de 19 en tiros de campo.

Los Sixers de LeBron remontan 27 puntos

Si este partido fue deslucido, el otro que se jugó fue espectacular y, en él, los Philadelphia 76ers remontaron una desventaja de 27 puntos y derrotaron por 114-106 a los Cleveland Cavaliers en el primer partido de LeBron James en casa con su nuevo equipo.

LeBron (17 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias) no fue el mejor de su equipo y, de hecho, fue el cuarto en anotación entre los suyos, pero con todos aportando, los Sixers son un serio candidato al anillo este año. Tyrese Maxey encabezó a la franquicia de Philadelhpia con 32 puntos y 6 asistencias y, aparte de por James, estuvo acompañado por Joel Embiid (24 puntos y 7 rebotes) y Jaylen Brown (21 puntos y 8 rebotes).

Los Cavaliers se escaparon desde el principio con un parcial de 21-5 después del empate a 11, alcanzaron los 16 puntos de ventaja en el primer cuarto y llegaron a dominar por 60-33, con 24 puntos (69-45) de renta al descanso.

Tras éste fue otro partido. Los Sixers reaccionaron y llegaron sólo 8 abajo al último cuarto (90-82). Ahí siguió su exhibición hasta darle la vuelta al marcador con una defensa sobre Donovan Mitchell que dejó a la estrella de los Cavaliers con dos puntos en el último cuarto.

Resultados de la NBA hoy 23 de octubre de 2026

Philadelphia 76ers 114-106 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 96-84 Denver Nuggets