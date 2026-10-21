Aday Mara se luce en la NBA y hace sombra a Wembanyama y al debut de LeBron James con Philadelphia

Aday Mara ha debutado en la NBA dejando una de las imágenes más espectaculares de la jornada. El español ha protagonizado una gran acción ante Victor Wembanyama en el duelo entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, en una noche que también ha dejado el estreno de LeBron James con Philadelphia

La NBA ha arrancado esta madrugada con una gran noticia y actuación para el baloncesto español. Aday Mara ha debutado en la mejor liga de baloncesto del mundo con los Oklahoma City Thunder tras ser elegido el número 12 del Draft y lo ha hecho dejando una de las imágenes más destacadas de la jornada. El pívot español ha protagonizado una espectacular secuencia ante Victor Wembanyama, una de las grandes estrellas de la NBA. Ya ha demostrado que tiene mucho que decir en esta nueva etapa de su carrera.

Aday Mara deja su sello ante Wembanyama

Uno de los grandes atractivos del debut de Aday Mara, era la incógnita y comprobar cómo iba a responder ante algunos de los mejores jugadores del mundo. Y el español no ha tardado en dejar su primera gran imagen. En su enfrentamiento ante los San Antonio Spurs, el pívot ha protagonizado una acción espectacular ante Victor Wembanyama (2,26m), con un tapón al francés que ha terminado con un mate del jugador español en el aro contrario.

Una secuencia que sirve como carta de presentación para un jugador que acaba de dar el salto a la mejor liga de baloncesto del mundo. Aday Mara ha demostrado personalidad en su estreno y ha dejado una de esas jugadas que permiten empezar a hacerse una idea de lo que puede aportar a su nuevo equipo y al espectáculo de la liga.

Aday Mara, un jugador al que habrá que seguir de cerca

El debut de Aday Mara es una de las grandes noticias para el baloncesto español. El joven pívot comienza ahora una nueva etapa en su carrera y tendrá por delante el reto de hacerse un hueco en una competición en la que se encuentran los mejores jugadores. Su actuación ante Wembanyama, tan solo, es una primera muestra de lo que puede ofrecer. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero habrá que estar muy atentos a su evolución durante la temporada.

El español tiene condiciones físicas para protagonizar grandes actuaciones en la NBA y su estreno ha dejado motivos para seguir de cerca sus próximas actuaciones. La química con sus compañeros parece que de momento fundiona en un equipo llamado a hacer cosas grandes. "Me he sentido bien jugando y he sentido que he ayudado al equipo", apostilló el jugador maño.

Los resultados de la jornada en la NBA

La jornada también ha dejado otros encuentros destacados. Los Detroit Pistons se han impuesto a los Boston Celtics por 121-113 después de remontar una desventaja de 22 puntos. Cade Cunningham y Jalen Duren, ambos con 22 puntos, han liderado al conjunto de Detroit, que ha dejado en un segundo plano la gran actuación de Paul George en su debut con Boston. Por otro lado, la jornada también ha dejado el debut de LeBron James con los Philadelphia 76ers, que han arrancado esta nueva etapa con una victoria ante los New York Knicks por 106-100. Tyrese Maxey como máximo anotador con 28 puntos.

Resultados de la NBA hoy 21 de octubre:

Detroit Pistons 121 - 113 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 106 - 100 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 116 - 104 San Antonio Spurs