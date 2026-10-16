Oklahoma City Thunder responde a Zaragoza por el caso Aday Mara: "No se requiere autorización del equipo español"

El equipo español sacó un comunicado en la mañana de este viernes explicando que el pívot español tiene contrato con él de cara a esta temporada. Sin embargo, la franquicia de Estados Unidos asegura que no va a haber ningún problema para que el jugador debute en la NBA en los próximos días

Oklahoma City Thunder ha salido al paso del comunicado emitido por Basket Zaragoza, Casademont Zaragoza, en las últimas horas en las que exponía su deseo de ser compensado por Aday Mara al entender que el pívot tiene contrato en vigor con el club aragonés de cara a la próxima temporada. Según informan desde Estados Unidos, fuentes directas de la franquicia de la NBA, Aday Mara va a poder debutar en la mejor liga de baloncesto del mundo sin ningún tipo de problemas.

Marc Stein, periodista especializado en la NBA, se ha puesto en contacto con un directivo de Oklahoma City Thunder que ha señalado que Aday Mara va a poder jugar. "Aday Mara ya jugó sus últimos tres años de baloncesto universitario de la NCAA y, por lo tanto, según lo aconsejado por la NBA, no se requiere autorización del equipo español (Casademont Zaragoza) para que juegue en la NBA".

Por tanto, si no hay cambios de última hora Aday Mara hará su debut en la NBA en la madrugada del próximo martes al miércoles, del 20 al 21 de octubre, cuando Oklahoma City Thunder se enfrente a San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. El pívot español ha brillado en esta pretemporada con Oklahoma City Thunder en la que ha promediado 13,4 puntos, 7,6 rebotes, 2,8 asistencias y 2,4 tapones en los cinco partidos amistosos que ha disputado.

Aday Mara tiene este conflicto con Basket Zaragoza porque el jugador se marchó en el año 2023 de manera unilateral. El equipo reclama que para jugar en otro club tiene que pagar su cláusula de rescisión, que asciende a unos 700.000 euros, ya que Basket Zaragoza señala que tiene contrato hasta el año 2027. El caso sigue en los tribunales y aún no hay resolución jurídica de ahí que se haya generado este revuelo.

Comunicado de Basket Zaragoza sobre Aday Mara

'Basket Zaragoza comunica, en relación con el tránsfer internacional de Aday Mara, cuya tramitación y resolución corresponde exclusivamente a la FEB y a la FIBA como organismos competentes, y a la NBA como organismo receptor, que no ha recibido solicitud alguna y que, en caso de hacerlo, el Club se opondrá formalmente a la concesión del transfer, al tener el jugador contrato en vigor para la disputa de la temporada 2026/2027 con Basket Zaragoza 2002 SAD.

Esta posición ya fue comunicada formalmente por Basket Zaragoza, con posterioridad al Draft de la NBA celebrado en junio de 2026, a FEB, FIBA, NBA y Oklahoma City Thunder, y ha sido reiterada ante los organismos competentes, por lo que constituye un extremo conocido por todas las partes implicadas.

La normativa FIBA no exige tránsfer internacional para jugar en la NCAA, que no la reconoce. Por eso, cuando el jugador se incorporó a UCLA (NCAA) en 2023, el Club no condicionó su salida a la concesión de un transfer, sino que defendió sus derechos ante los tribunales. Eso no significa que esa salida extinguiera el contrato ni que el jugador quedara fuera del sistema FIBA.

Basket Zaragoza desea a Aday Mara la mejor trayectoria posible en sus nuevos retos deportivos y mantiene intacta la vocación de continuar formando jugadores en su cantera. Al mismo tiempo, como entidad, el Club tiene la obligación de velar por sus derechos, por el cumplimiento de los contratos en vigor y por la defensa de los intereses de Basket Zaragoza, adoptando las medidas legales necesarias'.