Los Thunder cuentan con Aday Mara para parar a Wembanyama

El pívot aragonés podrá jugar en el arranque de la NBA pese a las dudas que este viernes creó el Casademont Zaragoza

La pretemporada en la NBA ha tocado a su fin y cuando el martes por la noche (21:00 horas, hora peninsular española), los Boston Celtics de Hugo González se las vean con los Detroit Pistons ya la cosa irá en serio.

Para ese primer día también hay programados duelos interesantes como el de los campeones, Knicks, ante los Sixers de LeBron James, o la repetición de la final del Oeste entre los Spurs y los Thunder. Puede ser el primer encuentro entre el gigante Wembanyama y alguien que podría contrarrestar su juego en los próximos años: Aday Mara.

Eso gracias a que los Thunder han confirmado que Mara no tendrá problemas para jugar, pese a que lo habían puesto en cuestión desde su tierra: Zaragoza. Este viernes, el Casademont había publicado un comunicado diciendo que para jugar debía concederle el transfer, ya que tiene aún un año de contrato con ellos y que no se lo iban a dar.

"El club comunica en relación con el transfer internacional de Aday Mara, cuya tramitación y resolución corresponde exclusivamente a la FEB y a la FIBA como organismos competentes, y a la NBA como organismo receptor, que no ha recibido solicitud alguna y que, en caso de hacerlo, el Club se opondrá formalmente a la concesión del transfer, al tener el jugador contrato en vigor para la disputa de la temporada 2026/2027 con Basket Zaragoza 2002 SAD", publica, en un claro mensaje al jugador de que debe pagar si quiere debutar en la NBA.

Los Thunder han descartado esa posibilidad, ya que al haber estado tres años Aday Mara en la NCAA no necesita transfer, según han señalado desde el equipo de Oklahoma. "Aday jugó tres años de baloncesto universitario de la NCAA, por lo tanto, tal como lo recomienda la NBA, no se requiere ninguna autorización del equipo español para que juegue en la NBA", afirma un portavoz de los Thunder a The Atletic.

El lío seguirá en los tribunales, pero al menos, el pívot aragonés podrá jugar ante los Spurs si así lo quiere su entrenador. "La normativa FIBA no exige transfer internacional para jugar en la NCAA, que no la reconoce. Por eso, cuando el jugador se incorporó a UCLA (NCAA) en 2023, el club no condicionó su salida a la concesión de un transfer, sino que defendió sus derechos ante los tribunales. Eso no significa que esa salida extinguiera el contrato ni que el jugador quedara fuera del sistema FIBA", añadían desde el Casademont Zaragoza.

Hugo González, más afianzado que nunca en los Celtics

En cuanto al resto de españoles, también han brillado en pretemporada, como Aday Mara. El más asentado es un Hugo González que, muy probablemente, tendrá un lugar importante en los Boston Celtics.

El jugador madrileño despidió la pretemporada a lo grande y sus Celtics, sin perder un encuentro. Ante los Sixers de LeBron, ganaron en el tiempo extra (120-125). Hugo González jugó 20 minutos en los que anotó 21 puntos (3/7 en triples), capturó 4 rebotes y dio 3 asistencias.

Baba Miller va a más y los Díaz-Graham protagonizan la noticia del mes

Uno de los debutantes que ha ido a más en pretemporada ha sido Baba Miller, que se ha despedido con 15 puntos (2 de 2 en triples), 5 rebotes, 2 asistencias y 1 robo en 21 minutos en el triunfo de Los Angeles Clippers ante los Denver Nuggets por 122-110. Fue el segundo máximo anotador de los Clippers. Sólo le superó Rui Hachimura (16 puntos) en un mal día de Nikola Jokic.

También ha tenido una buena pretemporada Sergio de Larrea, que se despidió esta semana con 10 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 1 robo y 2 tapones en la derrota de los Dallas Mavericks por 97-101 ante los New Orleans Pelicans. Santi Aldama, por su parte, sigue de baja en los Mavericks.

Pero había un tercer español en el equipo que cuajó un gran encuentro y ha protagonizado la noticia de los últimos días de pretemporada. Jorge Díaz-Graham jugó 12 minutos y 20 segundos, con 5 puntos, 3 rebotes y una asistencia en ese mismo encuentro.

A continuación, ha sido cortado por los Mavericks... para fichar a su hermano gemelo Guillermo Díaz-Graham (23 años y 2,13 m.) con el mismo contrato que tenía él, un Exhibit 10. Con ello, lo más probable es que ambos acaben militando en el equipo asociado de la G-League, los Texas Legends, y que los Mavericks cuenten con ellos cuando sea necesario y alternen ambos conjuntos.