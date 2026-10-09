De Larrea ya deslumbra en la NBA y Hugo González destroza a su maestro

González se estrenó en pretemporada ante Hezonja y demostró quien está ahora mismo más asentado en la NBA y en su equipo

Hace poco más de un año, cuando Hugo González decidió no seguir en el Real Madrid y probar muy joven en la NBA, Mario Hezonja ejercía de 'maestro' y tutor de un joven que crecía, pero al que aún le faltaba mucho para alcanzar a la estrella croata.

No se habían cruzado desde entonces, pero cuando lo han hecho, el que tiene el papel de 'estrella' es el madrileño, que sigue cogiendo galones en los Boston Celtics y, en el inicio de la pretemporada de su equipo se marcó un partidazo en ataque y defensa.

Hugo González fue titular en la victoria (113-124) de los Celtics ante unos Cleveland Cavaliers que acaban de llegar de Málaga. El canterano del Madrid firmó 15 puntos (5/9 en lanzamientos y un 3/6 en triples), 4 rebotes y 5 asistencias en 26 minutos, y su equipo tuvo un +7 con él en pista, algo a lo que ya acostumbró a los suyos la pasada temporada.

El alero español está totalmente asentado en los Boston Celtics y en la NBA, justo lo contrario de un Hezonja que, pese a que lleva semanas entrenándose junto a sus nuevos compañeros y ya estuvo varios años en la NBA, se le ve aún algo perdido. El croata disputó 17 minutos saliendo desde el banquillo y sus estadísticas se quedaron en 5 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

De Larrea da una lección de pase en Macao

El que también empieza ya a dejar su huella es Sergio de Larrea, que este viernes anotó once puntos, con tres triples sin fallo, y repartió seis asistencias en la derrota de los Dallas Mavericks ante los Houston Rockets por 135-117 en el primero de los dos amistosos de pretemporada de la NBA que van a disputar en China (Macao).

De Larrea no pareció extrañar el juego de la Liga norteamericana y tuvo mucho desparpajo en los 24 minutos y doce segundos que jugó. El base vallisoletano anotó cuatro de sus seis lanzamientos de campo, capturó dos rebotes y recuperó un balón, aparte de lo anteriormente referido, aunque también acumuló cuatro pérdidas.

Su equipo destacó su actuación como asistente y lo incluyó en los 'highlights' del partido. De Larrea abrió su cuenta anotadora con un triple en el primer cuarto, en el que también repartió pases decisivos para varias canastas de sus compañeros, entre ellas dos de Daniel Gafford y otra de Morez Johnson Jr.

Elegido con el número 25 del último 'draft', el ex del Valencia Basket volvió a acertar desde el perímetro en el tercer período y cerró su actuación con otros cinco puntos en el último cuarto, incluido su tercer triple, además de contribuir con varias asistencias a la anotación de Dallas.

Santi Aldama, por su parte, no participó en el encuentro. El nuevo fichaje de los Mavericks sigue recuperándose de su lesión de rodilla y es tratado con mucha cautela por su nuevo equipo.

Pese a la buena actuación del pucelano, los Rockets marcaron diferencias desde el inicio y se impusieron liderados por el turco Alperen Sengun, autor de un triple-doble de 16 puntos, diez rebotes y diez asistencias en menos de 22 minutos. Cooper Flagg, autor de 19 puntos, fue el mejor de los de Dallas.