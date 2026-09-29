Porzingis sigue su calvario en la NBA: "No tenemos un plazo estimado para su recuperación ni nada más allá de eso"

Los Golden State Warriors confirman la baja del letón por un tiempo indefinido mientras Stephen Curry confirma que ha perdido dinero para renovar hasta la temporada 2028-2029

Kristaps Porzingis no levanta cabeza. El ex del Cajasol sigue sufriendo con las lesiones y ahora, un año más, va a comenzar con el pie izquierdo la que esperaba que fuera una temporada de éxitos tras llegar a los Warriors a mitad de temporada.

El pívot letón no podrá comenzar la pretemporada con el equipo de la bahía de San Francisco. En este caso por un problema "de salud" indeterminado, que se une a los problemas respiratorios que ya sufrió en los Celtics y a los otros temas físicos que le han impedido jugar con asiduidad en los últimos años.

La baja del jugador de los Golden State Warriors la confirmó el general manager de la franquicia, Mike Dunleavy Jr., quien admitió que, en principio, Porzingis no estará en Hawái con el equipo. “Kristaps estará de baja indefinidamente por un problema de salud del que me informaron el domingo. Así que se perderá el inicio del training camp. No tenemos un plazo estimado para su recuperación ni nada más allá de eso. Así que empezamos con algunos jugadores lesionados, pero tenemos mucha profundidad en el equipo. Saldremos adelante”, afirmaba el que fuera número 3 del Draft de la NBA 2002.

El técnico de los Warriors, Steve Kerr, corroboraba las palabras de Dunleavy, al tiempo que reconocía que no se lo esperaba. "Esto nos pilló por sorpresa, pero lo afrontaremos y saldremos adelante", añade un Kerr que también cuenta con la baja de Jimmy Butler, al que ya le queda poco para reaparecer tras romperse hace ocho meses el ligamento cruzado de la rodilla, y la de Moses Moody, que a pasada campaña se rompió el tendón rotuliano en marzo y que no volverá hasta 2027.

Stephen Curry explica que pierde 10 millones

Pese a todo, todas las miradas del Media Day con el que los Warriors comenzaron la temporada no estaban puestas en Kristaps Porzingis. Stephen Curry lo acaparaba todo. La estrella de la franquicia californiana confirmó el viernes su renovación con los de San Francisco por dos años y 116 millones de dólares. Eso significa que tendrá en su nuevo contrato una opción de jugador para la temporada 2028-2029 y que, ahora que tiene 38 años, posiblemente acabe su carrera en la NBA en el mismo equipo con el que la comenzó.

Curry daba más detalles de cómo había sido esta renovación ante los medios. "Este es mi hogar. Esto es lo que hemos construido. Esta es una comunidad ante la que he jugado durante toda mi carrera y poder terminar esta historia de la manera correcta es una parte importante de ello", confirma Steph Curry.

El exterior norteamericano admite que fue una negociación cordial y que renunció a cerca de 10 millones de dólares. "Sí, me ofrecieron el máximo. Sí, todas las opciones estaban sobre la mesa y, probablemente, todo lo que hayan escuchado sea, de alguna manera, cierto. Para mí, se trataba simplemente de procesar todo eso para llegar a la decisión que fuera adecuada para mí y para el equipo. Creo que todos somos gente inteligente en esta sala, así que pueden leer entre líneas por qué el contrato está estructurado de esa manera", indicó sobre una extensión que ofrece una opción de jugador en su segundo año.

Curry renunció para permitir a su equipo tener más margen de acción en el mercado con el objetivo de tratar un último anillo antes del final de su carrera. "Se trata de que, para que tengamos una oportunidad esta temporada de jugar al baloncesto y competir. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo para ganar. Todos lo sabemos, yo incluido. Tengo que estar sano y disponible", sentenciaba.